La diferencia de precios que actualmente existe entre las diferentes marcas reconocidas de harina maíz precocida, ha obligado a los ciudadanos del Eje Este del estado Aragua, a peregrinar de un comercio a otro, en busca de un costo que les permita ahorrarse un “Poquito” de dinero a la hora de comprar este producto que es esencial en la dieta de los venezolanos.

Y es que según los compradores además de considerar que esta harina está siendo comercializada a precios muy elevados y que no se armoniza con los ingresos que hay un hogar. Calificaron como un abuso que los comerciantes les pongan el precio que más les convengan, por lo que el kilo de la misma marca de harina puede tener hasta 6 mil bolívares de diferencia de un establecimiento a otro.

Es por ello, que nuevamente la harina artesanal ha salido a la palestra pública, ya que un kilogramo de esta puede costar hasta la mitad de una de nombre reconocido, esto sin contar que a muchos les parece mucho más sana que la procesada con productos químicos para su preservación.

“A uno le gusta su harina pan porque es parte de la cultura de nosotros, pero en vista de los precios, no nos ha quedado de otra que optar por la artesanal, que es muy buena y además se consigue con un precio más económico. Con lo que te compras un kilo de pan o Juana, te compras dos de la artesanal y además apoyas a los emprendedores del municipio”, manifestó el señor Abraham Romero.

En concordancia con Romero, María Pérez agregó: “A mí como a muchos nos gusta nuestra pan, pan, pero hay que hacer mucho sacrificio para comprarla, por eso yo recurro a la artesanal y esa también la compro cuando tengo, porque ahorita el dinero no alcanza para mucho”.

Por su parte, otros consumidores como Marcheli Suarez alegan que por el contrario ellos buscan el dinero para comprar la harina precocida de marcas reconocidas, puesto que su sabor les parece más agradable. “Entre gustos y colores. Yo compró un kilo de harina semanal y eso lo debo estirar, porque adquirirla como antes se me hace imposible, pero realmente no me gusta la artesanal aunque me ha tocado comerla en ocasiones”, dijo Suárez.

Asimismo, muchos otros vecinos comentaron que han alternado el uso de harina de marca con la artesanal, para así rendir el producto. “Hay que agarrar un poquito de cada una para que el sabor no sea tan fuerte a los que no nos gusta y así no sólo comer bien, sino también alegrar el bolsillo, puesto que rinde más el dinero”, enfatizó Milena Campos.

Ahora bien, los comerciantes de la ciudad informaron que desde mediados del mes de enero, ha salido más la venta de la harina artesanal, ya que el alto costo de la empacada por las grandes empresas tienen precios “De espanto y brinco”.

“La harina artesanal que traemos normalmente los comerciantes es de muy buena calidad y por ende en mi caso es muy vendida. Como está la situación ahorita la gente por más que sea para dar 75 mil por una kilo de harina no los tiene, entonces prefiere esta que tiene el mismo sabor y a un precio más accesible”, indicó Ramón Pereira comerciante.

Aunado a esto, Pereira comentó que diariamente vende entre 40 y 60 kilogramos de esta harina en un costo de 37 mil bolívares, lo que a su parecer es aceptable, puesto que la mercancía es de calidad y aunado a esto está ayudándose él y la comunidad.

DANIEL MELLADO | elsiglo – La Victoria