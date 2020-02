Vecinos de la calle Gran Demócrata de Palo Negro denuncian públicamente la variada problemática de servicios públicos que confrontan diariamente.

La falta constante de energía eléctrica, el deficiente suministro de gas doméstico y la falta de agua son algunos de los problemas que les afectan desde hace algún tiempo.

Al respecto, Priscila Morales señaló que la falta de energía eléctrica es recurrente, “se va la luz 3 veces al día, cada 15 días, más o menos”, indicó. Con respecto al suministro de agua, asegura recibir el servicio por tuberías de forma constante, aunque “cada vez que se va la luz, se va el agua”, señaló también. Quienes cuentan con tanques de agua, pueden poseer el servicio cuando no hay energía eléctrica porque pueden llenarlos y tener agua reservada.

Recibir el servicio de gas doméstico es engorroso para los vecinos de la comunidad. Deben dirigirse a llenaderos privados y los costos son sumamente elevados. Morales, quien posee una “bombona grande” dijo que debe contar con un presupuesto aproximado de Bs 180.000,00 para poder comprar, “mi hijo me ayuda, yo solo tengo pensión, ¡imagínate!” agregó. Dijo también que desde hace mucho tiempo no recibe el servicio por parte del consejo comunal, “solo traen bombonas pequeñas, yo no compro esa”, añadió.

SAMIRA HERRERA (pasante) | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA