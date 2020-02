Habitantes del asentamiento campesino Castillito, ubicado en el municipio Zamora, aseguran vivir en el olvido por parte de las autoridades locales, quienes se han hecho de la vista gorda ante los problemas a los que se enfrentan a diario, especialmente en el aspecto alimentario.

Efectivamente, a la falta de servicios públicos se una la falla en la distribución de las cajas CLAP, que tienen más de 4 meses que no son distribuidas en el sector campesino.

Así lo denunció Domingo Sánchez, quien destacó que “la situación del país está bastante difícil, comprar comida no es un lujo sino una necesidad, y a pesar de que pertenecemos al municipio Zamora, es el municipio Libertador que nos atiende en cuanto a la distribución de los CLAP, pero si el consejo comunal no se activa pasarán los meses y no recibiremos el beneficio, y eso es una ayuda para nosotros”.

Por su parte, Juan Linares “El Tigre”, como es popularmente conocido entre sus vecinos, señaló que a sus 70 años de edad jamás pensó que viviría rodeado de basura, malos olores, entre otros problemas que afectan a las 150 familias que allí habitan.

“Cada día vamos peor, no tenemos los servicios básicos como agua, alumbrado público y ni hablar de las calles, algunas son de tierra y las que no están llenas de huecos y es difícil transitar. Minarsa y Aramica destruyeron aun más nuestra comunidad, se metieron, destruyeron montañas y todo lo consiguieron a su paso y sus promesas de encaminar Castillito hacia un desarrollo próspero y efectivo quedó en palabras que se las llevó el viento; lo único que hay aquí es miseria y pobreza”.

Otros de los problemas que destacó “El Tigre” fue la falta de alumbrado público; “si las calles están vueltas leña y es difícil transitar ya sea en carro, bicicleta o moto imagínate sin alumbrado público de noche cómo hace la gente para llegar a sus casas, si no puede ver el camino. Pero a nadie le importa nuestra situación, los alcaldes que han pasado por el municipio Zamora ninguno le ha hecho un cariñito a nuestra comunidad”.

Igualmente Marcos Reyes detalló que otro de los problemas a los que se enfrenta es la falta de transporte público; “llegar hasta nuestra comunidad es imposible si no tienes carro, moto, monopatín. Además no contamos con un espacio para sembrar ni apoyo del Estado para impulsar el verdadero desarrollo de la comunidad”.

Las aspiraciones de los habitantes del asentamiento campesino Castillo es reactivar el sector agrícola y volver a sembrar y cosechar maíz, yuca, papa, berenjena, cambur. Igualmente sueñan con volver a criar animales como cochino, ovejas y ganado, por lo que hacen un llamado al presidente de la República, Nicolás Maduro, para que interceda por ellos.

