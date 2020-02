Cosas que no sabías del cuerpo masculino

El cuerpo humano es, todavía, un gran desconocido. Y no porque no se haya estudiado, sino porque es tan complejo que hay todavía cosas que deben ir descubriéndose con el paso del tiempo.

Hoy, por ejemplo, os vamos a desvelar ocho curiosidades sobre el cuerpo masculino que quizás no sabíais hasta el momento. Las diferencias, a nivel biológico, entre el cuerpo masculino y el femenino son bastante grandes; y es que nuestras funciones son completamente diferentes. Mas esto no debe servir como excusa en ningún momento para marcar otro tipo de diferencias. Es decir, aunque biológicamente hombres y mujeres somos distintos, y esto es una realidad indiscutible, a nivel intelectual podemos rendir exactamente lo mismo. A nivel físico también se ha demostrado en más de una ocasión que podemos llegar a rendir lo mismo; hay mujeres cuya fuerza es superior a la de los hombres, por mucho que siempre se haya dicho que ellos están más predispuestos a ganar fuerza física.

Una vez dejado claro esto, vamos a pasar a ver cuáles son estas ocho curiosidades sobre el cuerpo masculino que hasta ahora puede que no conocierais y que, sin duda, os harán ver a los hombres de una forma totalmente diferente.

1 Los hombres envejecen más lento

Los hombres suelen envejecer más lento que las mujeres “Los hombres suelen envejecer más lento que las mujeres”

A nivel biológico, es cierto que la piel de los hombres pierde colágeno mucho más lentamente que la de los mujeres. Es por esto que el rostro de un hombre puede parecer “joven” durante más tiempo; que realmente no es que hablemos de juventud en sí misma, sino de una apariencia de esta.

No obstante, hay aquí que hacer un apunte: las mujeres tienden a cuidar mucho mejor su rostro debido a la presión que reciben por parte de la sociedad. Es por esto que, a fin de cuentas, el envejecimiento real tiende a ser el mismo. En muchas ocasiones los hombres creen que, por el hecho de ser hombres, deben evitar a toda costa las cremas; mas esto no es así. Una crema hidratante no hace daño a nadie, sobre todo si esta está previamente testada en un laboratorio.

2 También pueden dar el pecho

Algunos hombres pueden producir leche a través de sus glándulas mamarias “Algunos hombres pueden producir leche a través de sus glándulas mamarias”

Los hombres, al igual que las mujeres, tienen unas glándulas que les permiten producir leche. Es decir, que eso de que el pecho femenino y el masculino son diferentes tiene poca base científica, puesto que son prácticamente lo mismo. La diferencia es que los hombres no suelen producir leche; solo sucede esto cuando la hormona prolactina aumenta en su cuerpo.

No tiene por qué suceder, esta hormona no tiene por qué aumentar su funcionamiento, pero sí que puede pasar si se toman medicamentos estimulantes para el corazón, o si el hombre comienza a tener algún tipo de deficiencia alimentaria.

3 Si el padre es calvo, la probabilidad de que el hijo lo sea aumenta

La calvicie se hereda a través de los genes del padre “La calvicie se hereda a través de los genes del padre”

Tradicionalmente se ha creído que la calvicie se suele heredar a través de los cromosomas X, es decir, de los cromosomas de la madre. Mas esto no es cierto. Los últimos estudios han demostrado que si el padre es calvo, el hijo tiene hasta un sesenta por ciento más de posibilidades de ser calvo también.

Estos no son los únicos factores que influyen; las hormonas masculinas también afectan negativamente a los folículos, haciendo que estos sean cada vez más débiles y tengan menos fuerza para crear cabellos nuevos. Si a esto le sumamos factores externos, como es el estrés o una alimentación mala, la probabilidad de acabar siendo calvo es aún mayor.

4 El hombre puede tener síndrome premenstrual

Algunos hombres tienen el síndrome premenstrual “Algunos hombres tienen el síndrome premenstrual”

Hay hombres, un veintiséis por ciento del total, que puede llegar a presentar una especie de síndrome premenstrual. No llega a ser exactamente síndrome premenstrual, puesto que no tienen ni por asomo los mismos dolores que una mujer puede llegar a padecer, pero sí podría llegar a parecerse.

Los hombres se vuelven más sensibles e irritables; esto se suele asociar con el síndrome premenstrual en las mujeres, mas no siempre es así. Muchas veces esa irritabilidad que algunas mujeres presentan se debe a la presencia en su vida de personas que no les agradan. O incluso a personas que les agradan, pero que insisten en que por tener la menstruación estarán más irritables.

Pueden llegar a presentar espamos en la parte más baja del estómago, pero no es exactamente lo que siente una mujer cuando tiene la regla.

5 Todos los hombres fueron mujeres en un inicio

Hasta la quinta semana de embarazo, todos los fetos pertenecen al sexo femenino “Hasta la quinta semana de embarazo, todos los fetos pertenecen al sexo femenino”

Y cuando hablamos de un inicio nos referimos a dentro del útero de la madre. Hasta la quinta semana de embarazo, todos los fetos tienen sexo femenino. Esto se debe a que durante esas semanas el cromosoma Y, que es el masculino, está totalmente inactivo, con lo cual el embrión crece como si fuera una niña hasta que ese cromosoma toma fuerza.

6 Tienen una piel más gruesa

Los hombres tienen la piel más gruesa que las mujeres, en un principio “Los hombres tienen la piel más gruesa que las mujeres, en un principio”

Durante su juventud, y gracias a la testosterona, la piel de los hombres es bastante más gruesa que la de las mujeres; hasta un 25% más gruesa. Pero esto va cambiando con el paso del tiempo, y conforme los hombres llegan a los cincuenta años, su piel comienza a perder fuerza.

Con lo cual, a fin de cuentas, ambas pieles, tanto la del hombre como la de la mujer, acaban siendo bastante finas.

7 ¿Sabes para qué sirve la nuez de Adán?

La nuez de Adán tiene una función protectora “La nuez de Adán tiene una función protectora”

Los hombres tienen nuez de Adán, mientras que las mujeres no tenemos. Básicamente, es una prominencia que aparece en el cuello y que está gormada por láminas del cartílago tiroides. Pero, ¿sabes para qué sirve? Para proteger las cuerdas vocales, simple y llanamente.

El ángulo del cartílago tiroides de los hombres cambia durante la adolescencia, y es entonces cuando se forma la nuez de Adán y la voz cambia.

8 Los hombres distinguen menos colores que las mujeres.

Las mujeres tienen mayor capacidad para distinguir los colores “Las mujeres tienen mayor capacidad para distinguir los colores”

Esta última curiosidad es algo más relativo, y que dejamos que cada uno que crea si quiere. Al parecer, los hombres distinguen menos colores que las mujeres porque la percepción de los colores se hace a través de las células conos, cuya información se almacena en el cromosoma X