Tras los comentarios negativos que recibió por aparecer en la TV nacional luciendo unas sandalias con medias, la cantante Corina Smith dejó por sentado que para ella la moda es “subjetiva y siempre creará opiniones de todo tipo”.

En una entrevista para el portal Ronda, la cantante venezolana admitió que se sorprendió por las reacciones que no se hicieron esperar en las redes sociales sobre su vestimenta y agregó que hay temas muchos más importantes.

acotando: “Nadie tiene la misma visión de moda o estética que puedes tener tú, a ti te puede gustar algo y a mí no. Definitivamente no me doy mala vida por las críticas. Realmente me sorprendió que causara más impacto lo que yo me puse en los pies, que otras noticias”.