Marc Anthony producirá una serie infantil

El cantante neoyorquino Marc Anthony producirá una serie para niños de cuatro a ocho años de edad, junto al cineasta argentino Juan José Campanella.

La serie Infantil que llevará por nombre Gloria (doesn’t) Know it All (Gloria (no) lo sabe todo) narra la historia de una alpaca de siete años que es trasladada a una ciudad a visitar a sus abuelos, un lugar descubrirá todo lo que realmente representa su cultura.

La cinta le apostará al realismo mágico (movimiento literario latinoamericano que se define por mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común) como elemento narrativo.