Desde el pasado sábado se encontraba desaparecido Osney Jojan De Pablo Gómez, de 21 años de edad. El pasado martes fue localizado muerto en la profundidad de un barranco en el sector Blandín, comienzo de la carretera vieja Caracas-La Guaira. A la víctima lo despojaron de una bolsa de comida, sus zapatos deportivos y sus medias. Los familiares indicaron en la morgue de Bello Monte que presumen lo asesinaron para robarlo.

Soraida Gómez, madre de la víctima, muy afectada por el suceso, entre lágrimas relató que su hijo laboraba con su hermano de 23 años de edad, en un puesto de venta de hortalizas y verduras en la avenida Sucre frente a la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, cerca de la Estación Gato Negro del Metro de Caracas, en la parroquia Sucre, municipio Libertador, al oeste del Distrito Capital.

Pasadas las 9:00 de la noche del día sábado, Osney le dijo a su hermano en el puesto de ventas, que iba a visitar a una amiga en un sector de Blandín y que luego se iría para la casa, residencia de su madre y sus otros hermanos, en el sector Lomas Andina, kilómetro 3 de la vía que conduce a El Junquito.

El joven de 23 años llegó a la vivienda a eso de las 11:00 de la noche y se sorprendió que Osney no hubiera llegado. Le comentó a su mamá que su hermano había ido a visitar a su amiga. Al siguiente día, los familiares se movilizaron por centros de salud y oficinas policiales, pero la respuesta fue negativa no lo habían ingresado a ningún hospital ni había sido detenido.

El lunes, el hermano de 23 años fue hasta Blandín, donde le informaron que el joven se había marchado porque la amiga que iba a visitar no se encontraba. “Yo tenía el presentimiento que algo malo le había pasado. Su hermano también tenía una corazonada que podía estar en el sector Blandín y el martes volvió al lugar, hizo el recorrido, pero fijándose bien en los desfiladeros, hasta que observó al fondo una camisa del color que tenía su hermano cuando el pasado sábado fue a visitar a la muchacha”, relató entre lágrimas la madre del desaparecido.

Indicó que su hijo de 23 años de edad, con todos los riesgos decidió bajar y efectivamente localizó a su hermano muerto. Presentaba un golpe en la frente y otro en la nuca, además de excoriaciones y hematomas presuntamente por la caída. Hasta la tarde de este miércoles a los familiares no le habían informado la causa de la muerte, pero presumen que le robaron la bolsa con alimentos que le iba a llevar a su madre y los zapatos, lo golpearon y luego lo lanzaron al vacío. “Mi hijo me comentó que la altura del barranco es como un edificio de cuatro pisos”.

Una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), con el apoyo de los Bomberos del Distrito Capital rescataron el cadáver a eso de las 4:00 de la tarde del pasado martes y una hora después lo ingresaron al sede de la medicatura forense.

Osney era bachiller de la República, pero su gran sueño era destacarse en el mundo del canto. “Él acudía a los espectáculos musicales en la Plaza Caracas, y una vez me comentó; mami alguna vez me verás en el escenario cantando. A él le gustaba lo que llaman ahora música urbana Hip Hop y Reguetón. Le recomendé estudiar canto y él me prometió que lo haría…”, la señora ni pudo continuar, las lágrimas se lo impidieron. La víctima era el cuarto de cinco hermanos. No dejó hijos.

