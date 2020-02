Los habitantes de distintos sectores del municipio Diego Ibarra de Mariara, estado Carabobo, se sienten estafados por una compañía privada distribuidora de gas de la zona; destacaron que la empresa no quiere devolverles sus cilindros.

Al respecto, Ericson Sánchez, afectado destacó, “la empresa tiene un patrimonio de casi 40 años prestando el servicio en toda la comunidad; la misma tiene 2 años que estafó al pueblo del municipio, recogiendo los cilindros que nunca fueron devueltos a sus dueños, ni llenos, ni vacíos”.

Según los afectados la empresa cerró sus puertas por presunto quiebre de la misma, sin embargo continúa sus operaciones por fuera del local comercial donde habitualmente trabajan desde hace muchos años, y lo hacen con las bombonas de las personas que se sienten estafadas.

Al respecto, Sánchez aseveró, “ellos mismos hicieron una secuencia de la distribución del gas, donde alegaron que se habían robado los camiones y cerraron las puertas, venden en las adyacencias de la misma usando registros comercial, los cilindros que robaron de la comunidad, de esta situación ya tiene conocimiento el Cicpc, la Gobernación, y la Alcaldía. Estos son cilindros de representan primera necesidad, hay personas que han fallecido esperando justicia”.

Por otra parte, Daniel Castellanos resaltó, “yo soy un trabajador de la empresa, aparte soy parte del patrimonio familiar, yo también he sido víctima del atropello que ha venido cometiendo la propietaria; tengo 25 años en la empresa y por esta situación la dueña no quiere dar la cara, quiere aparentar un quiebre de la misma pero no es cierto, los camiones están trabajando y como tal la misma debe darle la cara a todas estas personas para que les pague sus bombonas”.

De esta misma manera, Raimundo Ortegana señaló, “las bombonas con las que están trabajando son nuestras, las sacaron de este sitio para ponerlas a circular en los anaqueles, son estanteros clandestinos, que las esconden cuando hay alguna supervisión; son 8 bombonas que tengo retenidas aquí”.

Asimismo Carmen Ortega, afectada aseveró, “la señora dueña de la empresa Agrario Gas, dice que las bombonas son de ella, pero hay bombonas de otras empresas como las de Pdvsa que se perdieron, a la cual la señora no da la cara, se esconde, yo hablé con ella y prometió dar esos cilindros entre enero y los últimos de febrero, la señora no abre porque nosotros venimos a reclamar nuestros derechos, yo me siento robada y estafada por esta mujer, mis cilindro no es de Agrario Gas sino Pdvsa, ya tenemos un año con esta problemática”.

En este sentido, Jenny Castillo afirmó, “en esta oportunidad yo me apego y a la ley de este Gobierno, solicitando la ayuda y el apoyo por parte del Ministerio de Energía y Petróleo, le envié una comunicación que está solicitando la Fiscalía de Valencia para que compruebe el estatus que tiene actualmente la empresa, tiene que saber desde que año está autorizada para el trabajo, cuáles son los requisitos que ha cumplido, es la única forma de proceder por parte del Ministerio, necesitamos que los entes gubernamentales se avoquen para poder obtener una respuesta”.

Los afectados están en pie de lucha desde hace un año, periodo en la que destacan que la empresa Agrario Gas cerró sus puertas, reteniendo presuntamente una cantidad de cilindros de gas, no sólo pertenecientes a la empresa, sino a otras distribuidoras.

Los habitantes de varios sectores del municipio Diego Ibarra señalaron además que están dispuestos a llevar hasta las últimas instancias sus denuncias, pidiendo de esta manera el apoyo de los organismos del estado Carabobo representado por el gobernador de la entidad Rafael Lacava.

