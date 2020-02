Maracayeros opinan: No hay mejor cosa que tenerse amor propio

Tener una pareja, destacarse con un detalle o con una frase bonita a la persona que amas, son para algunas personas de suma importancia, bien sea en una relación sentimental o de amistad, sin embargo ciertas personas aseveran que el autoestima es importante.

Sentirse querido y en pareja es la base fundamental para crear un sentimiento amoroso; aunque los maracayeros destacan que todo sentimiento nace primero por una amistad.

Hay quienes resaltan que para tener una relación estable es necesario el amor propio y sentirse bien consigo mismo; al respecto Chiquinquirá Domoromo aseveró, “obviamente creo en el amor y la amistad, eso va de la mano, estoy de acuerdo de que tenga un día en especial, pero el amor tiene que demostrarse todos los días”.

Por otro lado resaltó, “el día como tal se convierte en algo más comercial, pero es bastante necesario pasar un día diferente con esa persona, pero tener energía para uno mismo y mantener el amor propio es básicamente lo más importante, en conclusión sería mi día como tal”.

De esta misma manera, Elizabeth Domoromo destacó, “si creo en el amor y la amistad, aunque actualmente no tengo pareja, pero no necesariamente debo tener a alguien al lado para dar amor, también hay amistades con quien uno puedo compartir y demostrarle afecto”.

Además añadió, “en mi particular no lo he celebrado, pero si se me da la oportunidad, bienvenido será, hay que quererse uno mismo eso es lo primordial”.

En este sentido, Nitzen Flores señaló, “yo creo en el amor y la amistad; no en el día como tal, porque eso se vuelve comercial, eso es un momento para celebrarlo todos los días y en cada oportunidad que se tenga”.

Flores añadió, “basta con una palabra, un detalle aunque aún no he comprado el regalo para mi pareja; porque estoy esperando cobrar”.

Por otro lado, Yanelis Guzmán recalcó, “uno no puede vivir sin amor, principalmente hay que tener amor propio, aunque pensándolo bien no entiendo porque hay que tener un día en especial para celebrarlo si eso lo puedes demostrar todos los días con las personas que quieres, que amas, hay que demostrar que uno es importante para ellos y viceversa”.

Mientras tanto los chocolates, globos e invitaciones a cenar están disponibles a cualquiera hora del día para la celebración de San Valentín, que según destacaron, el amor se demuestra con acciones a cada instante y todos los meses del año.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO