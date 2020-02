Ana María, esposa de Matías Enrique Salazar Moure, detenido el pasado 27 de enero del presente año por el presunto secuestro de tres mujeres desde hace más de 30 años, negó que durante su relación sentimental estuviera retenida y manifestó que su familia se ha visto afectada por el escarnio público.

“Estoy casada con Matías desde el año 1985 y siempre hemos tenido una relación normal sin ningún tipo de violencia, durante este tiempo también he tenido una buena relación con su familia”, resaltó durante un video el cual fue facilitado a este medio de comunicación por parte de su abogado José Luis Briceño Barreto.

De igual forma, Ana María resaltó que toda la familia se ha visto afectada por la tragedia en la cual se han visto involucrados desde hace algunos días, “este acoso que estamos viviendo me ha afectado mucho mi mente y mi forma de ser”.

Asimismo, resaltó que el pasado viernes 7 del presente mes fue sacada de su lugar de residencia por funcionarios de la Fiscalía debido a una denuncia de secuestro, “indicaron que yo estaba secuestrada, pero eso es totalmente falso, yo gozo de plena libertad en esta casa y puedo salir cuando yo lo decida y desee, sin pedirle permiso a nadie, ya que soy libre”.

Indicó además que al momento de llegar los funcionarios a su vivienda, ella les abrió las puertas con sus propias llaves y salió de la misma bajo engaño, “me dijeron que ellos me iban a regresar luego de hacer algunas cosas allá y resulta que no fue así, y no entiendo el motivo cuando yo les notifiqué que no estaba secuestrada como ellos decían, eso es totalmente falso”.

Ana María reiteró que en varias ocasiones les indicó a los funcionarios que ella no estaba secuestrada y les preguntó la razón por la cual ellos realizaban esas acusaciones, “todo es falso, yo misma les abrí las puertas y les di acceso a la casa, entonces porqué se habló de un rescate, cuando yo no estaba cautiva”.

Destacó que a su suegra la considera como su propia madre, debido a que ha convivido muchos años con ella, “nunca hemos tenido problemas, somos una familia normal, hemos tenido buenas relaciones, no hemos tenido problemas de violencia, al igual que con el señor Rubén, todo bajo el respeto”.

En este mismo orden de ideas, resaltó que la conducta de Matías Salazar ha sido normal todo el tiempo que han convivido juntos, “somos una familia, yo todos los días estoy pendiente de mi suegra y de sus cosas, vivimos juntos desde el año 1985, soy libre en mi casa y fuera de ella también, si decido salir puedo hacerlo, no he estado secuestrada como se me ha dado a conocer en los medios de comunicación”.

Por su parte, el señor Rubén, esposo de la señora Margarita, madre de Matías, manifestó en un audiovisual que una familia normal se debate entre cosas buenas y malas, “Ana ha sido una muchacha que ha tenido un comportamiento muy bonito con la familia, ella regresó por su propia voluntad, abandonó su casa y venía caminando por la calle, ya que obviamente conoce donde vive, cuando un primo la vio y la traslado hasta acá”.

El señor Rubén expresó además que luego que funcionarios se llevaron a Ana María bajo engaño, ella regresó a su casa llorando, “nos manifestó que el lugar donde ella debería estar es con su esposo y con esta familia que durante muchos años ha representado para ella un hogar”.

Recalcó además que Ana María cuenta obviamente con una familia de sangre, pero ellos nunca le han prohibido verla, “llegué a esta familia en el año 1987, conocí a Ana María dos años después y hasta la presente fecha todo ha sido normal y hemos convivido en total normalidad”.

ESPOSA E HIJA TAMBIÉN DESMIENTEN LA INFORMACIÓN

Por medio de las redes sociales se ha dado conocer diversas fotografías de la segunda pareja de Matías Salazar, Fanny, quien presuntamente estuvo secuestrada desde el 23 de septiembre de 1997, tiempo en el cual dio a luz a María De Los Ángeles Salazar, única hija hasta los momentos del detenido.

Dichas fotografías vienen acompañadas de mensajes en los cuales indican que eran una familia feliz y que en ningún momento estaban en cautiverio, además detallan que la hija de Matías se habría graduado con honores de T.S.U en Administración en una reconocida universidad del estado Aragua.

Es importante resaltar que no existe ni un audiovisual ni audio en donde las afectadas desmientan la versión de secuestro, sólo las imágenes públicas en redes sociales.

PRESUNTA CARTA DE LA HIJA

De igual forma circuló por las redes sociales una presunta carta escrita por la única hija conocida de Matías Salazar, en la cual expresa su apoyo a su padre.

En la misma, la joven señala que tanto ella como su madre se encuentran bien y resaltan el apoyo brindado por parte de su abuela, “se que eres un hombre justo y eso lo ve Dios, no te preocupes por nosotras”.

Aunque hasta los momentos no se conoce la veracidad de la carta, diversas redes sociales han señalado que la misma pertenece a la joven de 20 años.

