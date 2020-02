El abogado José Luis Briceño Barreto en compañía de Luis Suárez, Paolis Bordones y Evans Ordegana, ofrecieron una rueda de prensa este lunes 10 de febrero en la cual se presentaron como la defensa de Mathías Enrique Salazar Moure, quien se encuentra detenido desde el pasado 27 de enero del presente año.

En dicho encuentro los abogados denunciaron que detrás del caso de su defendido se escondía un complot político por parte del partido Voluntad Popular y medios de comunicación, en especial los que hacen vida en la entidad aragüeña.

“Todo es presunción hasta que no se demuestre lo contrario, es una venganza por parte de los medios de comunicación, para ustedes dar a conocer una información se debe procesar con objetividad, hablan de secuestro, pero el Tribunal y Fiscalía nunca lo imputó, ya que no existió en ningún momento una mujer secuestrada, se habla de una presunta violación y prostitución forzada, pero de eso se encargará el Ministerio Público”.

Asimismo, Briceño Barreto calificó todo como una venganza clara y vil campaña mediática, además de terrorista hacia la familia y el mismo Salazar Moure, “el propósito es lincharlo moralmente, mi defendido no mantenía a nadie secuestrado ni bajo amenaza y agresión física, psicológica y sexual”.

Briceño Barreto destacó que en Venezuela no existe una ley que prohíba a los hombres a tener tres mujeres, “el señor Mathías tiene tres parejas y convivía con ellas, no existe una cuarta persona eso es absurdo, las tres mujeres involucradas eran felices, cada una tiene su casa, celular y vehículo, entonces no se puede hablar de secuestro, estaban por voluntad propia por la relación sentimental con él y eso reposa en el expediente”.

En este sentido, precisó que el bajo peso que presenta Morella en la actualidad no está asociado a un secuestro, ya que siempre fue una persona de contextura delgada, “que digan que está falta de peso es otra cosa, pero siempre ha sido así, yo mismo solicité que se le realizara un examen médico forense y psiquiátrico, al igual que a la otra esposa de Salazar”.

Al momento que se le preguntó al abogado defensor que como una persona con bajo peso y sin salir de su vivienda durante 31 años, ni para un viaje a la playa, podría ser feliz, el jurista argumentó que es una respuesta que sólo la puede contestar la señora Morella y además informó que la esposa de Mathías Salazar, Ana María, se la llevó la familia, ya que la misma tiene un trauma psicológico por la presión a la cual fue expuesta por los medios de comunicación.

Por último, el jurista resaltó que detrás del caso existe una campaña en la cual estaría involucrado específicamente el exalcalde del municipio Mario Briceño Iragorry, Delson Guárate, la diputada Manuela Bolívar y Boris González Von Daniken, asimismo señaló que dicha campaña de desprestigio está orquestada desde Perú, España y Estados Unidos, ya que su defendido posee una empresa de litografía y es proveedor de la Gobernación de Aragua, las alcaldías de Girardot, Santiago Mariño y Mario Briceño Iragorry.

Por su parte, el abogado Luis Suárez aclaró a los medios de comunicación que Salazar Moure nunca ha tenido como centro de reclusión el Centro de Atención al Detenido, mejor conocido como Alayón, resaltando que siempre estuvo recluido en la comisaría policial del centro, en Maracay, ya que ese fue el órgano aprehensor en el inicio de la investigación.

Es importante destacar que ninguno de los abogados presentes aclaró como se realizó la detención de Mathías Salazar, ya que el jurista Briceño Barreto se contradijo, indicando que el mismo había sido aprehendido en la residencia donde vivía con Morella y posteriormente indicó que su defendido se había puesto a derecho ante el Ministerio Público, señalando que este organismo junto al Tribunal Segundo de Control de Violencia de Género en Girardot los que determinarán los delitos, dejando claro que a su juicio lo imputarían en todo caso, por presunta violación sexual y prostitución forzada.

VECINOS DESCONOCÍAN LA DOBLE VIDA DE MATHÍAS

Mathías Enrique Salazar Moure, de 55 años de edad, descrito por los vecinos como un hombre colaborador y dispuesto a ayudar a la solución de cualquier problema que se presentaba en la comunidad, sin embargo, lo que muchos desconocían era la vida paralela que llevaba el hombre amable, de cabello largo y actualmente con lentes para la visión.

Con la mirada abajo y sin ninguna intención de dialogar con sus vecinos, así describen a la esposa de Mathías Enrique, una mujer que presuntamente estuvo en cautiverio por 34 años y que el pasado viernes fue rescatada por funcionarios de la Dirección de Investigación de la Policía Municipal de Girardot, en compañía de la Fiscalía 25 del Ministerio Público.

Ana María de Salazar, de 54 años de edad, quienes los vecinos de Las Mayas la señalaron como una mujer sufrida, de contextura delgada, que a pocos metros se observaba el miedo que le tenía a su esposo. Aunque para los habitantes del sector ocurría algo extraño en ella, ninguno se atrevió nunca a imaginar que la mujer estaba presuntamente secuestrada bajo las manos de un hombre dispuesto a maltratar y golpear a una mujer.

“Siempre mantuve una buena relación con él, me parecía un hombre amable y con ganas de ayudar, cortés y colaborador, para todos ha sido una noticia que nos ha golpeado, pero como dicen uno no termina de conocer a las personas y no queremos juzgarlo, pero alguien puede ser una cosa en la calle y otra en la casa”, comentó un vecino que no quiso ser identificado por temas de seguridad.

Asimismo señalaron que las pocos veces que Mathías tuvo una discusión con algún vecino, fue cuando se le señaló de recibir el beneficio de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), ya que según los voceros del consejo comunal, el señor Salazar Moure recibía el beneficio en Residencias Los Mangos donde vivía con una tercera mujer con la cual tiene una hija.

“Recuerdo que ese día se molestó mucho, hasta llegó a tener una discusión con la persona encargada del beneficio, se mostró violento y nos presentó una conducta que nunca se le había visto, para nosotros fue muy extraño pero lo asociamos al momento, además que su esposa estaba presente en esa oportunidad”.

En esta oportunidad, las voceras del consejo comunal no estaban equivocadas, se referían a Fanny, la tercera mujer de Mathías Salazar, quien presuntamente estuvo secuestrada desde el 23 de septiembre de 1997, y durante su encierro dio a luz a María De Los Ángeles Salazar.

Pero lo que desconocían los vecinos de Las Mayas, era que en Residencias Los Magos este hombre contaba con dos apartamentos uno en la Torre C y otro en la D, ambos en el piso 4, y con barcones frente a frente.

Aunque para los vecinos de Los Mangos también existía una historia desconocida, lo que para ellos era un “fantasma”, se trataba en realidad de Morella, una mujer que mantenía en cautiverio desde 1988 en el piso 4 de la Torre C, quien durante 31 años no pudo ni ver la luz del sol y vivió tratando de hacer el menor ruido posible para que los vecinos no notaran su presencia.

Según vecinos de dicha torre nunca se imaginaron que allí estaba viviendo Morella, siempre pensaron que estaba vacío el apartamento y las pocas veces que se escuchó algún ruido, Salazar Moure indicaba que era la señora de limpieza que en algunas oportunidades iba a la residencia a realizar las labores domésticas, aunque para los habitantes de Los Mangos era conocido como Guido y no como Mathías Salazar.

MÓNICA GOITIA | elsiglo