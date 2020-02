Los pregoneros, buhoneros y demás comerciantes informales ubicados en el centro de Mariara, tienen que batir bien “el cobre” con las ventas para poder llevar la comida a casa, que por lo general la realizan con las ventas diarias.

En el casco central del municipio Diego Ibarra, los vendedores ambulantes y buhoneros se abren un espacio en las aceras para ofertar sus productos, todo esto para poder subsistir con la economía variante que hay en el país.

Al respecto Wilmer Fermín destacó, “estamos luchando con ese poquito de mercancía que tenemos para poder sobrevivir, porque la situación esta súper difícil, lo que nos ganamos poco alcanza para el sustento diario y llevar la comida para la casa”.

De esta misma manera enfatizó, “las ventas son pocas y lo que se pueda conseguir es para el consumo que se pueda, tratamos de vender un poco más económico para poder ayudarnos los uno con otros”.

Por otra parte, Yovanni Barrios tiene en la actividad comercial hace 22 años, resaltando que siempre busca una mejoría en cuanto a su estabilidad económica se refiere; en este sentido señaló,“empecé en el área de lonchería y debido a la situación actual, he tenido que ir mejorando y cambiando de rama, ya la lonchería no era rentable, muchas personas llevan sus viandas para desayunar, empezamos a surtir el negocio con otros rubros como café, azúcar, arroz, son ventas que sólo dan para el sustento diario, uno con esto no se va hacer rico ni nada por el estilo, trabajamos para el día a día”.

Asimismo aseveró Yatsury Pinto, “uno sobrevive, da sólo para medio comer, no como antes que alcanzaba para la compra de unos zapatos, pantalones o camisas, esto que uno puede ganar a diario es para la comida, y no completo, cada tres días podemos comprar para la casa, y eso es si queda ganancia; luego de este proceso debemos comenzar de nuevo para poder hacer las compras; empezar de cero”.

Por otro lado, Julio Aparicio recalcó, “para el sustento diario hay es que aguantar con todas las de la ley, como ya nos han puesto, tenemos que acostumbrarnos a las verdes y a las maduras, hay veces que no se vende nada; y es allí donde toca guapear”.

En este sentido, Rosa Misoy aseguró, “eso depende, hay veces que en el día sólo se venden 10 kilos por decir de granos, eso no es constante, de vez en cuando es que se puede decir que hay una buena venta, por ejemplo el tema del efectivo está muy duro y eso repercute en las ventas, si no hay una movilización en eso, no hay para llevar a la casa”.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo