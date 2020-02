El consumo del rubro en el populoso sector del estado Carabobo se ve limitado para algunos consumidores que advierten que ya no lo compran con tanta regularidad, debido a que el costo de la proteína se eleva cada día más.

Los comerciantes del casco central especializados en la venta de la carne, indicaron que las ventas han bajado considerablemente y que los consumidores no tienen el gasto de años anteriores, cuando en un frigorífico se vendían hasta 3 reses por mes.

En este sentido, Antonio Barreto, carnicero destacó, “la gente ya no quiere comprar nada, antes se podía surtir el negocio casi semanal, pero las ventas han bajado una barbaridad, mensualmente sólo se vende una res, esperemos que esto se acomode”.

Por otro lado, Renny Orticeña, comerciante aseveró, “las ventas están muy bajas, no es lo mismo de antes, a veces se puede vender una res semanal, al mes pueden ser 4, pero esa cantidad en tiempos anteriores se vendía en una semana”.

Asimismo, “en el negocio en la actualidad se vendían al menos 6 reses mensuales, en estos tiempos se vende una res cada 15 días, la misma situación es problemática los distribuidores quieren divisas, mientras que nosotros cobramos en bolívares, es complicada la situación para el comerciante, no nos adaptamos a la situación”.

Además añadió “las ventas han mermado, anteriormente un comensal o consumidor podía llevarse hasta 2 kilos de carne mensual, en estos momentos adquiere medio kilo cada 15 días, todo se cotiza en dólares”.

Los consumidores por su parte destacaron que no es posible llevar a diario o interdiario el rubro a la mesa, aseveraron que han disminuido su consumo en los hogares.

Al respecto, Rafael Pérez afirmó, “el sueldo que percibimos no da la base para comprar carne, todos los días aumenta, mensualmente podemos comprar sólo medio kilo para 4 personas, ya casi está desapareciendo de las mesas”.

Por otra parte, Luigi Terán recalcó, “el sueldo no alcanza para comer carne, cuando lo hago la compro en Apure que sale más económica, sin embargo se pone duro para consumirla, si se habla de comer el producto en mi casa se compra cada 15 días y medio kilito para no dejar de comer hierro, más que todo los muchachos que la necesitan”.

De esta misma manera, Carmen Rondón enfatizó, “soy consumidora y aparte trabajadora, la única forma de consumir carne es la que me dan aquí en el trabajo, por que todo el sueldo se va en puro pasaje, y si no trabajo no llevo nada para comer; el sueldo no alcanza, no es posible que los precios de la carne superen el sueldo mínimo de un obrero”.

Los precios de la carne varían su precio según el corte y la calidad de la misma, la de primera se cotiza entre 250 y 300 mil bolívares, destacando el bistek, guisar, molida y de mechar; por su parte la tripa, chinchurria y frito están en 120 mil Bs. El hígado de res 180 mil; la costilla 150 mil; rabo de res 150 mil.

