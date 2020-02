Trabajadores alzaron su voz de protesta para exigir sus derechos

Un grupo de trabajadores de la empresa ubicada en la calle Carabobo, en la ciudad de Maracay, se concentró en las afueras del Ministerio del Trabajo para escenificar por varias horas una protesta pacífica, exigiendo sus derechos en materia salarial y denunciando asimismo una serie de hechos que los afecta enormemente como clase obrera del estado Aragua.

Los afectados dieron su punto de vista, manifestando su inquietud de que el patrono despidió a 139 trabajadores de esta planta, desconociendo esa medida arbitraria que contrarresta sus derechos.

Afirmaron que hay una información sobre la suspensión laboral, y además están alegando ante la Inspectoría del Trabajo de que la empresa no está produciendo material para la venta.

Por ese motivo, José Castillo, jefe de Seguridad Industrial, dijo que los trabajadores aprovecharon la presencia de los reporteros para manifestar las irregularidades que presenta Envases Venezolanos, ya que se están viendo afectados por una junta directiva patronal.

Los obreros no sabían lo que estaba pasando y decidieron hacer un seguimiento a un expediente que reposaba en la Inspectoría y decidieron realizar las protestas para exigir sus derechos laborales, porque actualmente el sindicato de los trabajadores no les ha dado una respuesta al asunto.

Asimismo, Mary Caraballo, trabajadora afirmó, “que el presidente del sindicato de los trabajadores, Jean Batista, no les tiene una respuesta a sus quejas laborales y se ha desaparecido de la empresa, aquí han despedido hasta mujeres embarazadas”.

Mientras que Edison Caraballo, trabajador, manifestó lo siguiente, “la masa laboral se está viendo afectada, ya que el sueldo mínimo no les alcanza para comer y mucho menos para el pasaje; no es la única empresa que se está viendo afectada, hay varias en el estado Aragua, tales como Vidosa, Tapas Corona, Envases Venezolanos, entre otros”.

Asimismo, los obreros afirmaron que han sido atropellados por parte de la directiva de la empresa, donde no se les respeta sus derechos laborales, tales como reposo prenatal y post natal, delegados que no pueden ser movidos por sus cargos y personas con discapacidad, no han respetado la inamovilidad del trabajador.

Además el gremio de trabajadores comentó que van a seguir en las calles hasta obtener una pronta respuesta por parte de los entes gubernamentales y por el sindicato de los trabajadores.

HELLEN RODRÍGUEZ | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO