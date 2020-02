Un médico integral comunitario (MIC), fue detenido por funcionarios de la Brigada Hospitalaria de la Policía del estado Lara, tras violentar los protocolos y normas médicas exigidos por la sede hospitalaria, reseña La Prensa de Lara.

Según la versión de trabajadores del Hcamp, Christian Thomas Guédez Pérez (40), quien es MIC, se ponía su bata blanca y se bajaba de un vehículo Corolla frente a la Emergencia, como todo un médico titular en el recinto.

Daba una vuelta por la sala de urgencias y no se daba a conocer, algunos creían que era médico particular o profesor de la UCLA, pues sí tenía jerga y conocimiento del área de salud, a pesar de que no se sabía en qué momento había ingresado a la nómina del Antonio María Pineda.

Uno de los jefes de los servicios del Hospital tenía semanas notando la presencia del extraño hombre e hizo una alerta al policía de guardia. El viernes 31 de enero, Guédez presuntamente pudo cometer su primer delito médico, sustraer de manera fraudulenta dos bolsas de sangre del banco hospitalario.

Supuestamente tenía en mano récipes, historia médica y orden de la sangre, más el tipiaje, a nombre de un paciente de 85 años en delicado estado de salud.

La encargada del banco le dio las bolsas y el hombre se retiró. Luego el banco reportó a la Emergencia la extracción de las bolsas y vieron que el paciente no estaba hospitalizado. Ahí marcaron a Guédez como un “impostor”.

EC