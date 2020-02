Este cargador inalámbrico tiene más de 14.000 valoraciones de 5 estrellas

Es de la marca Choetech, ofrece carga rápida para ‘smartphones’ y auriculares sin cables y está a la venta en Amazon.

El del móvil, el de la tablet, el de los auriculares, el de la pulsera de actividad e incluso el del Satisfyer… es un hecho: nuestras mesas y cajones están llenos cargadores. Y parece que la cosa cada vez va a más. Visto lo visto, eliminar unos cuantos de esa maraña de cables no solo hará que vivamos más despreocupados, sino también que nuestra rutina sea más productiva y organizada en 2020.

Por eso, en nuestra búsqueda de soluciones para lograrlo, hemos encontrado el mejor cargador inalámbrico del mercado. Y no lo confirmamos porque sea la elección de Amazon en la categoría de cargadores para smartphones, sino sobre todo porque pocas veces nos habíamos encontrado con un producto tan comentado y tan bien valorado en la plataforma. Atesora más de 21.670 opiniones y sabemos que el 64% —o, lo que es lo mismo, más de 13.860— de ellas le han otorgado una puntuación de cinco estrellas.

¿Por qué es el mejor?

Se trata de uno de los lanzamientos estrella de la marca Choetech: un cargador inalámbrico de base cuadrada y sumamente reducida que ofrece carga rápida: (1,5 veces más que la estándar) a través de tecnología Qi Wireless. Funciona con iPhone, Samsung, Xiaomi, Nexus, Nokia y Huawei y también con Airpods 2 y Galaxy Buds 2019 (*Consulta todos los modelos aquí).

Su diseño es portátil y compacto y, siendo tan solo una fina y pequeña base, carga el dispositivo cuando se coloca sobre él. Cuenta con un indicador de luz LED suave que indica el proceso de carga y que no molesta durante la noche, además de un área de goma en su superficie para sostener el dispositivo aunque vibre. Además, está disponible en cinco colores diferentes: negro, blanco, beige, rosa y rojo.

Una vez que se completa la carga, entra en modo energía y está preparado para proteger contra sobrecargas y sobrecalientamientos en caso de que pudieran ocurrir.

¿Por qué es el mejor valorado?

Al parecer, no solo la versatilidad y suma utilidad del cargador Choetech le ha valido tal cantidad de valoraciones positivas, sino también el servicio y atención al cliente del vendedor. Estas son algunas de las opiniones más recientes:

“Lo compré para probar mi móvil con carga inalámbrica y dejaba de cargar sin más (iPhone 8 Plus). Al ver mi descontento, se pusieron en contacto conmigo para ofrecerme otra base completamente gratis y ver si así mi satisfacción era mayor. Justo hoy me ha llegado y estoy súper contenta porque carga perfectamente. Así que un 10 por la base en sí y otro 10 al vendedor por su involucración y su preocupación”.

“Es muy fácil de usar, yo ni si quiera he usado el cable, simplemente he enchufado la base a mi actual cargador y ya funciona. La carga es bastante correcta, ni siquiera es necesario quitar la funda”.

“Lo que más me está gustando es que no tengo que quitar la funda para que cargue. En mi iPhone XR carga solo un poco más rápido que con el cable. Ligero, cómodo, silencioso y no se calienta”.