Bizcocho fácil con solo 3 ingredientes , lo que hacemos es el bizcocho y luego le podemos añadir, fresas, crema pastelera o chocolate. Si crees que la repostería no es para ti, esta receta te gustará, siempre sale bien.

Un buen bizcocho debe ser ligero y esponjoso. En esta receta la base son los huevos que logran una textura aireada y ligera. Además lleva harina de repostería más fina que la harina convencional.

No lleva ni aceite ni mantequilla ya que al llevar mucho huevo no no hace falta. Tiene una textura muy esponjosa que recuerda ligeramente al soufflé. Esta receta pertenece a lo que se llama ‘sponge cake’ que son dulces donde la proporción de huevos es mayor que la de harina. No llevan levadura ni grasa añadida.

Ingredientes:

6 huevos

1 taza de azúcar blanco

1 taza de harina de repostería (harina bastante molida y con poco gluten)

Utensilios:

Dos moldes redondos aptos para horno (se hace así para lograr que al hornear las dos capas se hagan de forma uniforme)

Batidora de mano

Preparación:

Precalentar el horno a 180 grados (si tienes opción de horno con aire mejor). Este paso tan obvio a veces si nos lo saltamos puede arruinar la receta. Si vas a preparar bizcocho antes de hornear espera que la temperatura sea ya la adecuada.

Cubrimos los dos moldes de horno con un poco de papel encerado. Tamizamos la harina con ayuda de un colador. Al tamizar evitamos que aparezcan grumos y además incorporamos aire, lo que logrará que al usarla en la receta no quede mejor.

Por otro lado separamos las claras de las yemas poniendo las claras en un recipiente grande y las yemas en uno pequeño como un vaso. Batimos las claras añadiendo un poco de limón, mezcla siempre a velocidad baja, cuando comiencen a montarse añadir el azúcar y dejar de batir cuando estén a punto de nieve, o cuando nos queden picos firmes en las claras.A continuación añadir la mitad de claras sobre las yemas y también la mitad de harina. Remover suavemente y luego añadir la otra mitad de clara y de harinaCombinar de forma suave hasta lograr se mezclen. Dividir la mezcla para poner una parte en cada molde. Hornear durante 25 minutos aproximadamente. Para saber si el bizcocho está en su punto usar el truco del palillo. Introducirlo en el centro, si sale limpio, perfecto. Si no sale limpio dejar en el horno diez minutos extra, con el calor residual terminará de hacerse.