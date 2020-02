El fallecimiento de Kobe Bryant ha provocado secuelas a muchos jugadores de la NBA, entre ellos Dwight Howard, que además quiso su ayuda para el concurso de mates del All Star, el cual se celebrará la próxima semana.

Tras conocerse la trágica noticia, el pívot de los Lakers no quiso hacer ningún tipo de declaración porque se sentía sin fuerzas de hacerlo, pero ayer rompió su silencio ante los medios.

“Nunca esperé en un millón de años que estuviéramos hablando de la muerte de Kobe”, señalaba Howard después de la victoria ante los San Antonio Spurs por 129-102.

Dwight Howard tuvo la oportunidad de compartir vestuario con Kobe Bryant en Los Angeles Lakers, pero por una serie de circunstancias el proyecto no salió bien parado y parecía que la relación de éstos era fría o mala: “Hubo momentos en los que simplemente no nos entendíamos y no tuve la oportunidad de decirle lo agradecido que estaba por nuestro tiempo juntos y lo agradecido que estaba de estar aquí en Los Ángeles”.

Después, Howard puso rumbo a Houston, para poco después cambiar de equipo de nuevo y así hasta en cuatro ocasiones; recalando, finalmente, en la franquicia californiana por segunda vez en su carrera.

“Hubo noches en las que lloraba hasta quedarme dormido solo de pensar en eso. Y todavía me duele hasta el día de hoy. Es un poco difícil hablar de eso porque solo tengo estos sentimientos abrumadores”, contaba el dorsal 39 de los Lakers, apenado.

“Quería demostrarle a Bryant que iba a hacer lo que sea necesario para ayudar a este equipo a ganar”. “Desearía haberle dicho a Kobe cuánto significaba para mí”, finalizaba el jugador dando a conocer que quería demostrarle a Kobe que había madurado como jugador.