La reestructuración de unas tuberías de aguas negras en la Urbanización Vista Alegre, en el municipio Diego Ibarra del estado Carabobo, dejó secuelas en las calles del sector, pues las maquinarias gubernamentales abrieron varios boquetes y no repararon los daños.

Al respecto, refirió Benirde Ruiz, “esta problemática tiene años ya, cambiaron las tuberías y lo dejaron así, nosotros salimos para que no dejaran esos huecos allí y nos dejaron hablando solos, estaban arreglando las tuberías de aguas negras pero igualito los olores salen por esas cloacas, un día de esto voy a invitar a comer aquí a las autoridades a ver si van a aguantar esa pudrición”.

Por otro lado, “esta situación no sólo se presenta por esta calle, desde Aguas Calientes hasta Mariscal Sucre, estas calles no sirven, las transversales se encuentran en las mismas condiciones”.

De esta misma manera, Luis Gudiño dijo, “casi todas las calles están en las mismas condiciones, todas están con huecos desde hace más de cuatro años”.

En este sentido recalcó, “otra de las pesadillas de la urbanización es la oscurana de las calles, ninguno de los postes de alumbrado público sirve, da miedo pasar por aquí, esto lo han aprovechado los malandros para robarse todo lo que respecta a cableado de telefonía, televisión por cable, nos tienen olvidados”.

Asimismo Isabel Busto señaló, “yo siempre he pasado por la calle Victoria a pesar que no resido en esta comunidad, siempre paso por aquí porque vengo a buscar a los niños, y esos huecos en las calles tienen más de 3 años, el tiempo que he pasado por aquí eso está así, con escombros”.

Entre tanto, el señor Aparicio aseveró, “es difícil colocar bombillos aquí en los frentes de las casas, porque se los roban los postes no todos cuentan con bombillos y eso deja algunos sectores a oscuras”.

Los habitantes de Vista Alegre en Mariara, municipio Diego Ibarra, le piden a los autoridades municipales que le solucionen sus problemas de vialidad, así como el servicio de alumbrado público, ya que no cuentan con el mismo en la comunidad; despertando así el interés de los amigos de lo ajeno para cometer sus fechorías, señalaron.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo