Sebastian Yatra rechazó colaborar en el tema ¨Tusa¨ de Nicky Minaj

El cantante colombiana Sebastián Yatra, reciente nominado al premio Grammy, confesó que rechazó darle su voz al exitoso tema ¨Tusa¨, de Karol G y Nicki Minaj.

Y es que el cantante consideró que el tema no era para el simplemente, dijo durante el anuncio de su nueva gira por España, país donde también está grabando la nueva temporada de La Voz

Explicó ¨Por ejemplo, grabé “Tusa” hace un año. Me pareció muy bacana, pero no era para mí. La escuché después con Karol G y Nicki Minaj y ya me pareció un hit increíble¨, reveló el intérprete de ¨Un año» y ¨Runaway¨ a trávez de EFE.