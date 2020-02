Las pantallas del celular forman parte de la rutina diaria de la mayoría de las personas, incluso a la hora de dormir. Para algunos eso es causa de insomnio y una actividad que perturba el descanso y compromete la salud.

Mirta Ana Averbuch, jefa de la Unidad de Medicina del Sueño del Hospital Universitario Favaloro, explicó por qué el celular puede generar insomnio. “Las pantallas de los celulares emiten una luz azul muy intensa que interrumpe la secreción de una hormona de la glándula pineal del cerebro, la melatonina, fundamental para el sueño”.

No poder dormir de noche por un dispositivo digital recibe el nombre de insomnio tecnológico. La melatonina es la hormona que se activa con la oscuridad, ingresa al torrente sanguíneo cuando comienza a oscurecer. Durante el día no se produce. Por tanto, si es de noche y se enciende una luz intensa como la de los celulares, la secreción se interrumpe bruscamente. Eso genera confusión en el cerebro, que ya no reconoce si es de día o de noche y puede retrasar el sueño. Lo ideal es no utilizar el celular en la cama, o por lo menos elegir la opción “luz de noche”, que es menos intensa.

“Hoy existen muchos estudios que muestran los perjuicios para la salud psicofísica, la socialización y el sueño producidos por las numerosas horas frente a las pantallas. Es aconsejable apagar el celular al irse a la cama, especialmente los niños y adolescentes”, indica Averbuch.