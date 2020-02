Abba prepara sus primeras grabaciones en más de tres décadas. Uno de los miembros del grupo sueco, Benny Andersson, reveló los planes en una entrevista para NME.E

“Están muy cerca” dijo al hablar sobre las próximas grabaciones de la banda, “Vendrán este año. Creo que después del verano”.

Los íconos escandinavos del pop se reunieron en 2018 para grabar nueva música, con la intención de publicarla en el futuro inmediato. Sus planes de lanzamiento, sin embargo, se han visto retrasados por cuestiones técnicas.

Benny Andersson dio esperanza a los fans del grupo, así que parece que esta vez no habrá nada que detenga el resurgimiento del grupo.

En 2018 se había anunciado la salida al mercado de dos temas, I still have faith in you y Don’t shut me down, aunque nunca ocurrió. Por eso se especula que el anuncio de Andersson pueda estar relacionado con esas canciones.

Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad y Björn Ulvaeus son los otros integrantes del cuarteto que se separó en 1982.