Curiosidades sobre los tintes del cabello

Son una gran variedad de tintes para el cabello que existen en todo el mundo, y con su amplia variedad los acompañan una gran cantidad de curiosidades que seguramente no tenías idea sobre ellos.

Los tintes con amoníaco no son malos: su reputación ha sido cuestionada siempre; sin embargo, no es perjudicial para tu salud. De hecho, para que tu cabello se tiñe de la mejor manera con tu color preferido, necesita del amoníaco. Pero si aún no es de tu agrado, contamos con tintes sin amoníaco para ti.

El tinte durante el embarazo: primero que todo, lo ideal es que este tema lo hables directamente con tu médico pero, generalmente y según varios estudios, los químicos de las tinturas no afectarán nada en el embarazo. La recomendación es optar por tintes de pelo que no tengan químicos y/o amoníaco.

Ser pelirroja necesita más cuidados: ¡Definitivamente sí! Es un color que necesita mayor atención, pero dedicamos todo un artículo referente al tema que puedes leer haciendo clic aquí.

Las tinturas permanentes son los más duraderos: los tintes de pelo que encuentras en las salas de belleza, profesionales, son los que te ayudarán a tener resultados perfectos. Si quieres un cambio de color radical o una técnica de coloración, este es el tinte que debes asegurarte de usar.

Protege el cabello teñido del sol: ¿te realizaste una decoloración para el cabello para lucir un balayage durante las vacaciones? Utiliza protección para tu cabello, de esta manera lucirás una melena más protegida y salvarás a tu cabello de catástrofes con el cloro de las piscinas.

El secador no es terrible: muchos son mitos y leyendas, pero estas fuentes de calor utilizadas para moldear tu cabello no lo dañaran si utilizas productos de calidad.

Son más de 5 mil millones de personas, en todo el mundo, que aproximadamente tienen la necesidad de cambiar de estilo con tintes modernos, ocultar sus canas o darle un giro inesperado a su autoestima con un cabello con más estilo.