Según familiares de José Eligio Urbina, de 40 años de edad, sujetos que integran grupo parapoliaciales, también conocidos como “colectivos”, le provocaron la muerte, el hecho se registró en horas de la noche de pasado viernes en el interior de una vivienda donde residía el hombre, en el sector Sierra Maestra de la parroquia 23 de Enero, municipio Libertador, al oeste del Distrito Capital.

En el interior de la vivienda había una discusión entre varios integrantes de la familia y al lugar se presentaron varios sujetos de un “colectivo”, José Eligio que estaba bajo efectos de bebidas alcohólicas comenzó a discutir con los sujetos, que en principio llegaron para mediar en el problema y evitar el escándalo en la comunidad.

Urbina comenzó a agredir verbalmente a los individuos, hasta que uno de ellos agarró por el cuello a José Eligio y fue tanto la presión que el hombre perdió el conocimiento. A los pocos minutos volvió en sí y siguió con las agresiones verbales y de nuevo el sujeto del “colectivo”· le respondió a puñetazos, uno de ellos le impactó en “la boca del estómago”. Los sujetos se fueron pero el hombre quedó adolorido.

Como los dolores no cesaban, al hombre lo trasladaron al Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de la parroquia, donde falleció en horas de la madrugada del domingo. Hasta la tarde de este lunes en la morgue no les habían entregado el cuerpo a los familiares, los deudos presumen que uno de los golpes que recibió Urbina le fracturó una costilla y posiblemente un hueso le perforó un pulmón, hasta causarle un paro respiratorio.

La víctima era todero en la parroquia, no dejó hijos y era el mayor de cinco hermanos.

EFRÉN PÉREZ HERNÁNDEZ | el siglo-Caracas