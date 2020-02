Un 4 de febrero de 1992 los venezolanos despertaron con una rebelión en contra del Gobierno del entonces presidente Carlos Andrés Pérez, y es que un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas venezolanas que integraban la denominada “Operación Zamora”, se encontraban en la calles de las principales ciudades de los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Zulia y el Distrito Federal.

Y es que los principales responsables de la Operación Zamora eran miembros de una agrupación informal dentro de las Fuerzas Armadas denominada Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), el cual estaba liberado principalmente por cuatro tenientes coroneles del ejército: Hugo Chávez Frías, Francisco Arias Cárdenas, Yoel Acosta Chirinos, Jesús Miguel Ortiz Contreras y Jesús Urdaneta. Lo que además trajo como consecuencia la introducción de nuevos actores en la escena política del país, siendo el primero de este grupo el Presidente de la República desde 1999 hasta 2013.

MÁS DE 2000 HOMBRES EN ESCENA

Según cuenta la historia, la Operación Zamora contó con la participación de dos mil 362 hombres en armas, con 5 tenientes coroneles como cabezas visibles del movimiento, seguidos de 14 mayores, 54 capitanes, 67 subtenientes, 65 suboficiales, 101 sargentos de tropa y 2.056 soldados alistados.

Además de esto los participantes, pertenecientes a 10 batallones, formaban parte de las guarniciones militares de los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Zulia y el Distrito Federal, y fueron dirigidos por los jóvenes oficiales encabezados por los cuatro tenientes coroneles del ejército que mencionamos anteriormente.

El objetivo de estos militares era tomar la ciudad de Caracas, la cual estuvo bajo la responsabilidad de Hugo Chávez Frías, quien dirigió las acciones desde el Museo Histórico Militar de La Planicie, y del teniente coronel Yoel Acosta Chirinos, que comandó las operaciones en la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en La Carlota.

A las 11:00 pm del 03 de febrero se escenificaron los enfrentamientos más intensos. Los principales puntos estratégicos de la capital, que sirvieron de escenario para las operaciones. Asimismo, militares al mando de Miguel Rodríguez Torres asaltaron la residencia presidencial de La Casona y otros puntos estratégicos del país.

CAP REGRESABA DE DAVOS

Cuando toda la revolución se dio inició, el entonces presidente Carlos Andrés Pérez regresaba al país del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. Esto permitió la actuación del jefe y el supervisor de la Escolta Civil presidencial, comisarios de la DISIP, Hernán Fernández, y Ángel E. Sierra Sánchez, y del jefe de la división general de investigaciones, Jesús Barrientos, quienes al parecer habían planificado una reacción ante el rumor de insubordinación.

Sin embargo, gracias al apoyo de sus ministros y la actuación de los miembros de la Escolta Civil presidencial, Carlos Andrés Pérez logra refugiarse exitosamente en el Palacio de Miraflores, y así evitar la captura y derrocamiento.

Es importante resaltar que minutos, Pérez se encontraba en la residencia presidencial, cuando decidió trasladarse al Palacio de Miraflores tras una llamada de Ochoa Antich, quien le informó de la insurgencia en el Zulia. Gracias a esta decisión logró evadir a los insurgentes, quienes estuvieron a pocos minutos de capturarlo.

PÉREZ ESCAPA POR SEGUNDA VEZ

Luego de esto, los militares rebeldes intentaron a la medianoche tomar el Palacio de Miraflores, acompaños de varios tanques y una unidad de paracaidistas. Pero esto no fue suficiente ya que Pérez se escapó nuevamente, pero esta vez su destino fue la sede de Venevisión, que le permitió enviar un mensaje a la población.

Cerca de la 1:00 am del 4 de febrero, el presidente se dirige al país por primera vez, en el cual condenó la rebelión militar.

La sangrienta retoma del Palacio de Miraflores a las 4:00 am, y el escape de Pérez, determinaron el fracaso de la operación, cuyo eje era la toma del centro del poder político. En la mayor parte del país, incluso en Caracas y sus alrededores, existía una gran confusión informativa y la tensión seguía consecuente en el país.

LA RECONOCIDA FRASE “POR AHORA”

Aproximadamente a la una de la tarde del 4 de febrero, el líder de la operación Hugo Rafael Chávez Frías envía un mensaje a la población venezolana cuyo propósito era reconocer el fracaso del movimiento insurgente y desmovilizar las fuerzas del Zulia, Aragua y Carabobo.

Todo esto, según su propia versión, lo realizó Hugo Chávez con el fin de evitar un mayor derramamiento de sangre. En el mensaje saludó con calma a los venezolanos, felicitó en los mejores términos a sus subordinados, reconoció su derrota responsablemente, se refirió a la posibilidad de nuevas situaciones, presentando su insurgencia como bolivariana y a sí mismo como “el Comandante Chávez”. Con este manejo de palabras y significados, Chávez usaría la derrota a su favor y sentaría las bases de su futura revolución.

“En primer lugar quiero dar los buenos días a todo el pueblo de Venezuela” (…) Compañeros: lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital; es decir, nosotros aquí en Caracas no logramos controlar el poder” (…) vendrán nuevas situaciones. El país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un camino mejor”, indicó Hugo Chávez.

Posteriormente al mensaje de Hugo Chávez se inició la desmovilización y rendición de los rebeldes en todo el país, los de Valencia fueron los últimos en entregar las armas, cerca de las 3:00 de la tarde.

Todos los participantes en esta acción fueron llevados a prisión por su actuación en el hecho, siendo sus causas posteriormente sobreseídas y puestas en libertad durante la presidencia de Rafael Caldera.

CONSECUENCIAS DE LA REBELIÓN

Una de las consecuencias de la rebelión fue que Carlos Andrés Pérez decretó la suspensión de las garantías constitucionales, la cual tenía que ser discutida por el Congreso al día siguiente. En esta reunión, Rafael Caldera rompió la unanimidad que existía entre los parlamentarios, que apoyaban al poder ejecutivo, para criticar la situación del país y desestimar la interpretación de magnicidio que defendía Pérez. Este discurso sirvió para aumentar su popularidad, lo que le permitió ganar las siguientes elecciones presidenciales.

OFICIALES EN MARACAY CONMEMORARON EL AF

Oficiales protagonistas del 4 de Febrero se dieron cita en días pasados en el Cuartel Páez de Maracay, para conmemorar los 28 años de esta fecha que denominaron el inicio de las actividades del Febrero Rebelde.

Esta actividad contó con la presencia del primer vicepresidente del Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, así como del gobernador del estado Aragua, Rodolfo Marco Torres, y otros militares quienes formaron parte de la denominada “Operación Zamora”.

Durante este acto, Cabello resaltó que la rebelión del 4 de Febrero de 1992, liderada por el ex presidente Hugo Chávez, significó una decisión histórica contra el neoliberalismo.

“Ese 3 de febrero a las 6:00 pm ya las cartas estaban echadas”, los hombres y mujeres a esa hora ya sabían lo que tenían que hacer. Hubo gente que nos delató, pero no nos detuvimos ante eso, no serían los traidores los que detuvieron ni detendrán la Revolución, ese día 3 estábamos cuidando los últimos detalles, el pueblo no sabía nada, muchos de nuestros familiares tampoco, algunos nos despedimos sin decir nada, solo que íbamos a una misión, todos éramos jóvenes, algunos con hijos, fue un momento de decisión histórica, las posibilidades de triunfo eran casi nulas, pero no nos detuvimos ante ese panorama, ni los traidores ni las escasas posibilidades de triunfo nos detuvieron ese día”, destacó Cabello.

Asimismo, Cabello resaltó que los hombres y mujeres presentes son los verdaderos héroes del 4 de Febrero, “a veces son los revolucionarios desconocidos, 28 años después nos reencontramos, nos vemos las caras, nos abrazamos y puedo ver la misma mirada ese día, de compromiso con la Patria, es la misma mirada de saber lo que tenemos que hacer como sea, cuando sea y con quien sea, es la misma mirada que grita aquí no se rinde nadie”.

Cabello recalcó además que Hugo Chávez asumió la responsabilidad de dicho movimiento militar y envió un mensaje por televisión a los venezolanos, “salió alguien asumiendo la responsabilidad en un país donde la oposición está acostumbrada a decir yo no fui, y pidió con enorme sensatez a los compañeros que estaban en otros lados que depusieran las armas, que no había más necesidad de más derramamiento de sangre y después lanzó al mundo la frase: por ahora los objetivos no han sido logrados”.

Por su parte, el gobernador Marco Torres resaltó que el estado Aragua continúa rodilla en tierra con la revolución bolivariana, “Aquí estamos junto al pueblo, junto al Poder Popular. 28 años después tenemos que decirle al mundo que aquí seguimos, leales al legado de nuestro Comandante Hugo Chávez Frías, leales a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, orgullosos de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, celebramos la lealtad del pueblo a nuestra Fuerza Armada, a nuestra Patria, a nuestra querida y amada Venezuela”.

De igual forma, el general Jesús Suárez Chourio, jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe, manifestó que el espíritu de Chávez está vivo entre los venezolanos, “Vaya a todos ese sentimiento de camaradas, combatientes al lado del pueblo. Asimismo, hay que reconocer que nuestro capitán Diosdado Cabello, es quien tiene a Venezuela clarita de que nuestro Comandante Chávez todavía está presente dentro de esta Revolución”.

Finalmente es importante mencionar que en este acto estuvieron presentes diversas autoridades castrenses, entre las cuales se puede mencionar al mayor general Jesús Suarez Chourio, jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe; mayor general Ornelas Ferreira, secretario de la Defensa Nacional; mayor general Rodríguez Cabello, comandante del Ejército Bolivariano; comandante general de la Aviación Militar Bolivariana (AMB), mayor general Pedro Alberto Juliac Lartíguez; mayor general Juan Carlos Dubolais Perozo, comandante de la REDI Central; el ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante; el general de división Nicodemo Ramos, comandante de la ZODI Aragua; y alcaldes de la entidad aragüeñas quienes estuvieron acompañados del Poder Popular.

MÓNICA GOITIA | elsiglo