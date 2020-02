Un ciudadano identificado como Federick Sumoza Tabares, apodado “Mope”, de 30 años de edad, fue detenido por funcionarios de la Policía Bolivariana de Aragua en la urbanización La Croquera sector E, Palo Negro municipio Libertador, durante un operativo mixto con comisiones de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

Según información suministrada a los periodistas de sucesos, los funcionarios se encontraban desplegados en la calle María Teresa Toros del barrio Libertador, con el objetivo de aprehender a una banda de delincuentes que mantenían en zozobra a los vecinos de la comunidad y barrios aledaños.

Durante el despliegue policial un ciudadano que se encontraba transitando por la menciona calle aviso a los funcionarios de la presencia de un sujeto en actitud sospechosa y con una arma de fuego de mano, motivo por el cual los funcionarios policiales se trasladaron hacia La Croquera.

Al llegar al sector E, los uniformados lograron acorralar al sospechoso en el patio de una vivienda, cuando éste intenta huir del lugar, lográndose así la aprehensión en el sitio, y posteriormente el traslado hasta la estación policial para las actuaciones correspondientes al caso.

En el procedimiento se logró la incautación de un arma de fuego tipo escopeta marca Ruger calibre 16mm la cual no poseía ningún serial visible.

Asimismo, se dio a conocer que Sumoza Tabares quedó a la orden del Ministerio Público para la instrucción del expediente de rigor.

ABATIDO “EL ÑERO”

Se pudo conocer que durante este mismo procedimiento policial cayó abatido José Alejandro Lorca Acosta conocido como “El Ñero”, a quien se le fue incautada un arma de fuego calibre 38mm.

Según la versión de los cuerpos de seguridad, una comisión mixta de las FAES y PBA se encontraban haciendo un trabajo de inteligencia en la comunidad de La Coquera, dando repuestas a diversas denuncias por los constantes robos en la zona.

En ese momento los funcionarios se percataron de la presencia de un ciudadano con actitud sospechosa a quién al darle la voz de alto éste emprendió la huida,

Sin embargo, el sujeto hizo desacató al llamado, desenfundo un arma de fuego e inmediatamente le hizo frente a las comisiones policiales, suscitándose posteriormente un intercambio de disparos.

Durante el fuego cruzado Lorca Acosta resultó lesionado, siendo trasladado al Seguro Social de La Ovallera de Palo Negro, donde falleció a los pocos minutos. El cadáver fue trasladado a la Morgue de Caña de Azúcar para la autopsia de ley.

Se informó que al sujeto se le incautó un arma de fuego tipo revólver calibre 38 mm sin seriales visibles de color gris, además de tres cartuchos percutidos y un cartucho sin percutir.

“MI HERMANO NO ERA UN DELINCUENTE”

Los familiares de José Alejandro Lorca Acosta de 28 años, quienes se encontraban a las afueras de la Morgue de Caña de Azúcar, y decidieron no identificarse por motivos de seguridad, informaron a los medios de comunicación presente en el lugar que su pariente no pertenecía a ninguna banda criminal ni era un delincuente.

“A él no lo asesinaron en La Croquera, todo ocurrió en el barrio El Libertador de Palo Negro, según nos comentaron las personas que estaban presente, a José Alejandro se lo llevaron detenido cerca de una escuela de la zona y desde ese momento no supimos más nada de su paradero”, señalaron los familiares de la víctima.

Asimismo, indicaron que Lorca Acosta acababa de llegar de su trabajo cuando decidió dirigirse a una reconocida entidad bancaria en busca de una tarjeta de débito, cuando se encontró con el operativo policial en el cual fue aprehendido.

Posteriormente, los familiares no supieron más nada de su paradero por lo que decidieron buscarlos en varios comandos policiales de la entidad, “sabemos que fue detenido con 7 personas más y él fue el único que no llegó a la comisaría, mi hermano no pertenecía a ninguna banda criminal y mucho menos era apodado “El Ñero”, luego de varias horas decidimos venir a la Morgue de Caña de Azúcar y acá fue en donde lo encontramos”.

La hermana del occiso informó además que el mismo era cabeza de familia y contaba con un trabajo estable y además dejó en orfandad a dos niñas de 12 años y 8 meses de edad.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA