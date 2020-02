Los habitantes y transeúntes de la tercera entrada de La Mora en La Victoria, municipio Ribas, específicamente los de las calles 42 y 43, hicieron del conocimiento público su pesar con respecto al mal estado que mantiene el parque de la zona, indicaron que el galopante deterioro ya ha cobrado la vida útil de varias distracciones, lo que causa malestar en los visitantes.

Quienes hacen uso del sitio comentaron que este parque fue creado hace aproximadamente cinco años, cuando el gobierno de turno colocó varios aparatos para realizar ejercicios y prometieron a sus vecinos la pronta puesta en marcha de las distracciones para los más pequeños.

Sin embargo, esta promesa quedó sólo en palabras, ya que los espacios quedaron vacíos y con ellos el deseo de los chamos de divertirse sanamente, no sólo ejercitándose, sino compartiendo con buenos aparatos y plazas con áreas verdes. La señora Yajaira Suárez, quien vive en la calle 42, señaló que ella junto con otros vecinos, son los que se encargan de mantener el parque limpio. Comentó que en la comunidad tratan de darle un “cariñito” al sitio, pero esto no es del todo posible, ya que no cuentan con las posibilidades.

“En comunidad tratamos de hacer que el parque luzca limpio, realizamos jornadas de diversión para los más pequeños y saneamos todos los días. No obstante, estas labores quedan empañadas en horas de la noche, porque el parque queda completamente oscuro, lo que hace que las personas no puedan distraerse”, enfatizó.

Asimismo comentó que los que más se ven afectados son los niños, ya que no tienen sino dos o tres distracciones para su disfrute y las mismas ya se encuentran en “pico de zamuro”, a consecuencia de la falta de mantenimiento. De esta situación no escapan las máquinas de ejercicios, las cuales son usadas constantemente por los abuelitos.

El señor Rubén Uzcátegui, quien todas las mañanas hace sus terapias en el parquecito sin nombre”, exclamó, “yo agradezco la creación de este sitio, porque muchos de nosotros lo hemos aprovechado. Pero también pido a las autoridades que tomen en cuenta el mantenimiento, porque ya los aparatos no dan para más y somos muchos los que nos vemos afectados al no poder usarlos como antes”.

Para finalizar, los afectados hacen un llamado de atención a las autoridades pertinentes para que tomen cartas en el asunto, reparen y culminen este espacio, el cual es aprovechado por todos los habitantes de esta parte de la Ciudad de la Juventud.

DANIEL MELLADO | elsiglo