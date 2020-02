Son muchos los milagros que se le atribuyen a la Virgen de La Candelaria, desde curar una gripe hasta una enfermedad mortal, además del apoyo espiritual representado en la fe de sus creyentes.

Edelmira Rodríguez de Trujillo, junto a su familia, fue quien trajo por primera vez la imagen a Cagua, municipio Sucre.

Edelmira tiene 87 años de edad y su memoria está intacta cuando se trata de hablar de La Candelaria. ” Yo recuerdo que mi papá se vino de España a Venezuela en 1944 y al salir de la tierra que lo vio nacer trajo consigo una imagen de la Virgen de La Candelaria y se quedó con ella, y todo los días le pedía que le diera trabajo para el ganarse la vida y poder traerse a sus 7 hijos. La virgencita le concedió el milagro y al cabo de un año pudo traerse a mi hermano mayor, seis meses más tarde a mis 2 hermanos y así sucesivamente hasta que estuvo junta toda la familia”.

Continúo relatando la devota que desde que llegaron a Cagua y en agradecimiento, iniciamos las festividades para honrar a la Virgen todos los 2 de febrero con actividades religiosas y culturales, donde participaba toda la familia.

“Esta es un tradición que hoy cumple 41 años celebrándose de manera ininterrumpida en la comunidad cagüense con la colaboración de María Concepción Trujillo Rodríguez, quien se encargaba de vestir la imagen; Mary Mancilla era modista y confeccionista; Victoria Mesa, vestuarista, y se encargaba de los mantos que lucía la imagen, pues todos los años nuestra virgencita de La Candelaria luce vestido y manto diferentes, además de la colaboración de muchas otras personas”.

Por su parte, la joven Maryoli Roque que, gracias a un milagro de la Virgen de La Candelaria, está viva, todos los días agradece por el don de vivir; “cuando yo tenía 12 años me colocaron una vacuna equivocada que casi me cuesta la vida, mis padres estaban desesperados porque yo no mejoraba y le pidieron el milagro a la virgencita. El amor que siento es infinito, mi devoción no tiene límite y todos los años mi familia y yo la honramos cada 2 de febrero”.

Mientras que Jesús Rodríguez puntualizó que cada año, junto a su familia, organiza la celebración; “el milagro de haber nacido dentro de una familia que es fiel devota de la Virgen de La Candelaria es un honor. Agradezco cada segundo de vida”, indicó, además de destacar que en las festividades religiosas participan hasta 5 mil feligreses.

IRIOS MÉNDEZ el siglo

Fotos JOEL ZAPATA