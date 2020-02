Las posturas de gallinas se están cotizando bastante costosas en el centro de Mariara, estado Carabobo, por lo que los consumidores se ven en la obligación de descartar el alimento rico en proteínas, pues no pueden cubrir su costo ni con la cesta ticket.

Al respecto, Antonio Holguín aseveró que “el sueldo no alcanza, pero hay que confiar en Dios para seguir adelante, hay personas que lamentablemente no pueden adquirirlo por el costo, yo por mi parte lo puedo comprar semanalmente porque en la casa trabajamos mi esposa y yo”.

Por su parte, Josué Perdomo, vendedor destacó, “hay personas que tienen la disponibilidad de adquirir la mercancía, mientras que otras no; el trabajador que cuenta con un sueldo mínimo no puede abastecerse con los alimentos como tal, están bastante costosos, no sólo los huevos, la harina, azúcar, aceite”.

De esta misma manera, Vidal Sánchez resaltó, “todo está sumamente costoso, esto ya no tiene nombre, todos los rubros suben a diario, no se puede comprar nada y el sueldo no alcanza”.

Asimismo, Héctor Peña dijo, “están caros, yo trato de comprarlos semanalmente, todos los días suben, igual que todo, ya no sé qué vamos hacer en este país”.

El precio de los huevos sobrepasa el bono de alimentación y emparejó la quincena del salario mínimo, donde ya el cartón se cotiza en 260 mil bolívares y por unidad 9 mil bolívares.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo