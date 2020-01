Ténicas sobre las uñas que todavía no sabes

A lo largo de tu vida, se ha escuchado muchos datos curiosos sobre las uñas y, también, algún que otro mito. Por eso, hemos propuesto desvelar la verdad sobre las uñas y te contamos algunas curiosidades sobre ellas que seguramente nadie te ha explicado todavía.

1. Las manchas blancas no son por falta de calcio

Seguro que has visto alguna vez esas pequeñas manchas blancas en medio de la uña, como si fueran pequeñas nubes. De forma errónea mucha gente asocia estas manchas a la falta de calcio pero, en realidad, no tienen nada que ver, sino que son pequeños traumatismo sufridos en la matriz de la uña y que se hacen visibles cuando estas crecen.

2. Las uñas no se amarillean porque no puedan respirar

Existe la creencia popular de que las uñas adquieren un color amarillento después de haber llevado esmalte durante mucho tiempo porque no pueden respirar. Debemos aclarar que las uñas no “respiran” porque están formadas por células muertas de queratina y, por lo tanto, reciben oxigeno del torrente sanguíneo y no del exterior. Las uñas se ponen amarillas por el uso de esmaltes muy oscuros ya que estos contienen pigmentos de ese color que son absorbidos por las uñas.

3. Las uñas de las manos crecen mucho más rápido que las uñas de los pies.

No existe una razón exacta de este fenómeno pero, hay dos teorías por las que pueda suceder. Por un lado, que las manos están más cerca del corazón y reciben una mejor circulación de la sangre. Por otro, es posible que algunas manías como tamborilear con los dedos y rascarse estimule su crecimiento.

4. Las uñas crecen más rápido en algunas estaciones del año

Puede parecer una tontería pero las uñas crecen mucho más rápido en verano que en el resto de las estaciones del año. Esto se debe a que en temporada estival están más expuestas al sol y al calor y eso favorece su crecimiento.

5. Las uñas pueden darnos pistas del estado de salud

El aspecto y el estado de las uñas pueden darnos claves e indicios de problemas de salud. Por ejemplo, el hecho de que estén quebradizas o rotas puede ser una señal de falta de vitaminas, hierro. Su color también puede alertarnos, por ejemplo, de infecciones por hongos. Así que debemos estar muy atentas a lo que nos cuentan las uñas.