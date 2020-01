La modelo, separada desde hace un año del actor, expresó que la vida sin el intérprete “es un terreno totalmente desconocido” para ella. Sin embargo, lo elogió y subrayó que ambos tuvieron mucha suerte de haber estado juntos.

Irina Shayk rompió el silencio que guardaba sobre su ruptura con Bradley Cooper, de quien se separó el año pasado después de cuatro años de relación y una hija en común.

La modelo, que no acostumbra a hablar de su vida privada, se refiere por primera vez al tema en una entrevista para la edición británica de la revista Vogue. «Hemos tenido mucha suerte de haber tenido lo que tuvimos juntos. La vida sin B (Bradley) es un terreno totalmente desconocido para mí», admitió Shayk.

Shayk, de 34 años de edad, y Cooper, de 44 años, anunciaron su separación a mediados de 2019 después de varios meses de rumores de una crisis que empeoró debido a la amistad entre el actor y Lady Gaga, con quien protagonizó la película A Star Is Born.

«Creo que en todas las buenas relaciones sentimentales tú ofreces lo mejor y lo peor de ti. Así es como funciona la naturaleza humana. Por eso dos grandes personas no tienen por qué ser una gran pareja«, afirmó Shayk a la revista británica.

La modelo también habló sobre cómo es ser madre soltera. «Es complicado encontrar el equilibrio entre ser madre soltera y ser una mujer trabajadora que se gana la vida. De verdad, todavía hay días en los que me levanto y pienso: ‘Dios mío, no sé qué hacer, me estoy desmoronando’».