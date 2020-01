En ocasiones el más mínimo error puede arruinar una noche especial, pensando en ello Soy Carmín se dio a la tarea de investigar todos esos pequeños detalles que los hombres detestan pero no se atreven a decirte.

Las mordidas

La realidad es que muchas mujeres aman morder a su chico en el cuello, los labios y hasta en su miembro, pero deben tener cuidado, este último es bastante sensible y si la mordida es muy intensa podrían lastimarlo. No te excedas, no es comida.

Cuando usas una pijama de tu abuelita

Recuerda que debes cuidar hasta el más mínimo detalle, intenta que tu pijama lo invite a pecar o de lo contrario preferirá dormir en lugar de hacer el amor contigo. Busca un atuendo que lo haga querer jugar en la cama.

El aroma

La higiene es muy importante, así que recuerda tener especial cuidado antes del encuentro, un mal aroma puede espantar a cualquiera. Utiliza shampoo especial para la zona, eso te ayudará muchísimo.

Las limitaciones

Olvídate de apagar la luz, si tu chico te eligió como pareja es porque le encanta tu cuerpo, deja de ocultar tus curvas y preocupate por mover las caderas de manera ardiente. Disfruta del encuentro no te limites.

Los ruidos cuando comparte piso

Si tu pareja comparte departamento con algunos amigos, lamentamos decirte que debes evitar los ruidos, sabemos que te encanta disfrutar del momento pero en casos especiales debes bajar el volumen.