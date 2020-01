Las verduras comienzan a salir de las alternativas de los ribenses

A la lista de alimentos con alzas de precios que se vive actualmente, se les suma desde principios de año las verduras, consiguiendo que las personas reduzcan su consumo de manera considerable, apartándolos así de la mesa de muchos.

Y es que según los encuestados del municipio José Félix Ribas, las cifras que están manejando los comerciantes de este rubro, los hace deliberar entre sí comprar un kilogramo de cualquier verdura o por el contrario gastarlo en otro producto como la harina precocida, arroz o pasta, puesto que la variación de los valores no son tan exagerados.

Siendo así que las verduras más llevadas son la papá y tiene un costo de 68 mil bolívares, el ocumo 55 mil bolívares, el ñame 35 mil, mientras que el precio de la yuca no baja de los 25 mil bolívares.

Rosa de Cesares, mientras hacía sus compras, destacó lo costosas que están las verduras. Aseguró que estos alimentos que se habían convertido en sustitutos por excelencia de los productos de primera necesidad, ahora mantienen el mismo costo.

“Ahora iremos a comer puro monte, si lo conseguimos barato, porque también están cariñosos. Una sola papa en cualquier negocio de aquí de La Victoria, te sale en 20 mil bolívares, esos precios no son normales, por eso casi no compro verduras. Ahorita compré una harina precocida en 80 mil bolívares y me rinde más”, mencionó la ama de casa.

El señor Carlos Camacho agregó que en su caso la ingesta de verduras siempre ha estado en sus posibilidades, pero actualmente lo que gana no le alcanza para comprar como años anteriores, lo que ha traído como consecuencia que baje el consumo.

“Yo compro de a poquito y zanqueando de aquí para allá, por toda la ciudad, porque es la única manera de poder conseguir precios que se ajusten a lo que uno gana y sin embargo no puedo comprar todo lo que necesito. Ahora mismo lo que puedo comprar es de a poquito y sólo ocumo, yuca y si me alcanza papas”, expresó.

Por su parte, personas como Yolanda León, aseveraron que los altos precios presuntamente son por la falta de conciencia de los comerciantes, quienes no se ajustan a la realidad que se vive en el país.

“Todo está carísimo hasta los tubérculos que eran los más económicos, lo que yo ganó en mi pensión se queda corto con lo que puedo adquirir. Los comerciantes son unos abusadores, cuando ven que hay demanda de un producto van y lo suben”, expuso León.

Entre tanto, el factor denominador entre los consumidores de esta parte del eje Este del estado Aragua, es comprar en pocas cantidades y lo meramente necesario, tomando en cuenta las prioridades familiares. “A veces sale mejor comprar un kilo de arroz que uno de papa, resuelve más, el secreto está en organizarse”, exclamó Yovanina Rojas.

DANIEL MELLADO | elsiglo-La Victoria