El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, reconoció este lunes, cuando se le preguntó por la posible contratación del delantero del Valencia Rodrigo Moreno, que “hay alguna posibilidad” de fichar a algún jugador antes de que se cierre el mercado invernal.

“¿Rodrigo? No hablamos de jugadores de equipos contrarios, pero si me preguntas por un posible refuerzo, es algo que está sobre la mesa. Hay alguna posibilidad de que venga algún jugador, puede ser del Barça B o de fuera. ¿Si me gusta Rodrigo? Me gustan muchos jugadores”, respondió.

Bartomeu hizo estas declaraciones al recoger, en nombre de Lionel Messi, el Premio MVP de LaLiga, en la 72ª Gran Gala de Mundo Deportivo, que se celebra esta noche en el Museo Nacional de Arte de Cataluña.

Bartomeu aseguró no estar preocupado, pese a la derrota del Barça en Valencia (2-0), y pidió paciencia con Quique Setién, el sustituto de Ernesto Valverdo en el banquillo del conjunto azulgrana: “Tenemos confianza en él y en todo lo que está haciendo por el equipo”.

EFE