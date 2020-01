Nuevamente los pensionados y jubilados de la Ciudad Jardín debieron hacer largas colas bajo un inclemente sol para poder cobrar su dinero mensual, sin embargo, varios de ellos denunciaron que a pesar de llevar varias horas en las mismas, las entidades bancarias no contaban con el dinero suficiente para todos, según lo manifestaron sus propios gerentes.

En este sentido, Freddy Flores manifestó que aunque las entidades abrieron las puertas al público desde temprano, las colas no avanzaban con la rapidez deseada, “no sabemos qué están haciendo el efectivo, pero sólo nos están cancelando 150.000 bolívares, personas que llegaron en la madrugada y todavía no han pasado, en todos los bancos es lo mismo, pero debemos amanecer para poder cobrar”.

Emma de Flores resaltó que a pesar de tener una discapacidad, si no contaba con un informe médico no podía ingresar al banco por la cola de discapacidad, “tuve un accidente hace algún tiempo, está corriendo la cola, pero sólo pasan 20 personas y bueno los demás debemos esperar nuestro turno bajo el sol”.

Asimismo, Antonio Valera indicó que es una injusticia que sólo se les cancele una parte de su dinero y no el pago completo, “son 350 mil en efectivo, pero los empleados de los bancos dijeron que no había dinero suficiente y sólo van a pagar menos de la mitad, después nos dicen que no hay sistema o no hay remesas y mientras tanto seguimos acá pasando trabajo, desde las 5:00 de la mañana estoy en la calle y son las 10:00 am y todavía me faltan muchas personas para pasar”.

De igual forma, Iris de Mistan destacó que sólo dos casillas son las que colocan en los bancos para atender a los pensionados, “dos cajas, una para discapacitados y la otra para los demás, esto no es posible para tanta gente en las colas, esto es una burla para la gente de la tercera edad, no sé porqué no salen de uno rápido, además de los maltratos”.

Finalmente, Janson Parra precisó que el dinero de la pensión se lo ganaron y por esa razón deben cobrarlo de forma digna, “es inhumano que nos pongan a pasar tantas necesidades, todos los meses es lo mismo y nadie hace nada al respecto, nos maltratan y nos humillan, nosotros sólo estamos exigiendo algo que nos ganamos con esfuerzo”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo