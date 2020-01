Transportistas del estado Aragua se reunieron en una asamblea para dar a conocer las acciones y resultados que han obtenido luego de las distintas reuniones que han mantenido con el Ejecutivo nacional.

Al respecto, José Trosel, presidente del FUT señaló, que “las reuniones dieron sus frutos, en la cual se dio la orden para la salida de la Gaceta Oficial de la tarifa, es por ello que queremos agradecer a todas las instituciones y asociaciones de transportistas que apoyaron”.

En este sentido resaltó, “para el día de hoy se hará pública la Gaceta Oficial, nosotros hicimos la propuesta, hay algunas versiones en base a eso, pero preferimos esperar para no adelantar ninguna tarifa como tal”.

Asimismo enfatizó que hay distintas rutas donde se van a especificar costos del pasaje según el kilometraje recorrido, y en base a eso el Gobierno nacional está trabajando y evaluando la propuesta.

Aseveró el presidente del FUT, “es importante recalcar la solidaridad y el apoyo que está llevando el sector transporte, la unidad para nosotros es básico y necesario, sabemos que la situación es difícil para el usuario; vamos a llevar un documento a los organismos nacionales y regionales sobre la solicitud que se le dé un bono de transporte, porque entendemos que la tarifa pega en el bolsillo de los usuarios”.

En este mismo modo acotó, “solicitamos a los alcaldes que así como nosotros respetamos la Gaceta, ellos también la respeten y no vamos hacer maniobras para lograr bajar las tarifas, nosotros vamos a mantener las tarifas en todos los municipios”.

Haciendo referencia en cuanto a la dotación y repuestos para las camionetas por puestos y colectivos destacó, “hay una parte del sector transporte, un aproximado de 40% hemos dicho que el transporte del país con la labor del Ministro y la decisión que hemos tomado de cobrar la tarifa estaba totalmente desaparecido y eso mejoró; lo lamentable es que estamos retrocediendo de nuevo, que no se extrañen los usuarios que aparezcan de nuevo los camiones eso no debe permitirse, hay una cantidad de unidades paradas, que tienen meses sin trabajar, y hay compañeros que están paralizados. Los repuestos no se han vendido desde hace 2 meses y eso ha disminuido”.

Por otro lado resaltó, “en el caso de Aragua se aprobó que ya está autorizada la entrega de las baterías y nos están pidiendo postulaciones para el mes de febrero, los insumos que nos venden no abarcan las necesidades que tenemos, primero porque solamente el Gobierno vende tres insumos, aceites, batería y cauchos, pero una camioneta tiene molineras, pastillas de frenos, entre otros que debemos comprarlo en dólares”.

Para finalizar, Trosel detalló que el Gobierno debe revisar el otorgamiento en cuanto a los insumos para que mejore por lo menos 200%.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo