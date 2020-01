Torrealba: “La oposición no tiene la mayoría para escoger nuevo CNE”

El jefe del Bloque de la Patria de la Asamblea Nacional (AN), Francisco Torrealba, aseguró este martes que las diversas fracciones de la oposición venezolana representadas en la Asamblea Nacional (AN) en desacato no cuentan con la mayoría requerida para nombrar una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Durante la sesión legislativa, el también presidente de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), anunció que la derecha opositora presente, admitió que hay Omisión Legislativa y que cualquier decisión sobre el CNE debe ser tomada en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Queremos ayudar a que aunque sea en el TSJ, se escoja el nuevo CNE y puedan recogerse las opiniones y participación de todas las personas que quieran participar. Ese tópico se tocó en la sesión de hoy” explicó.