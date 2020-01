Plaza Las Madres de La Victoria necesita un cariñito de las autoridades

A consecuencia del mal estado en el que permanece la popular plaza de Las Madres ubicada en La Victoria del municipio Ribas, vecinos y transeúntes denunciaron públicamente su inconformidad con la falta de atención de los entes competentes, por lo que exigieron a la municipalidad tomar medidas al respecto.

Para nadie es un secreto que la plaza de Las Madres es un lugar icónico en la entidad, pues no sólo representa la loable labor de las encargadas de dar vida, sino también es la puerta a la Ciudad de la Juventud, para todos los que toman la Carretera Panamericana desde San Mateo. Sin embargo, en la actualidad no es más que un cúmulo de inconvenientes que no le permite brillar como hace muchos años.

Julián Piña, vecino de una urbanización cercana, informó que los problemas que más se presentan en el sitio son el cúmulo de basura que dejan los que realizan la limpieza y la falta de arreglo en asientos y los bustos que adornan el lugar. No obstante, la ausencia de luz por las noches es inminente, lo que atrae a personas no deseadas a rondar sus espacios.

“Con estas dificultades tenemos todo lo que fue el 2019 y lo que va de este nuevo año. Como ciudadanos nos molesta el deterioro de la plaza, pero lo que realmente nos mantiene atentos es la falta de alumbrado público. Esto de noche parece una boca de lobo, lo que trae como consecuencia que vivamos en zozobra, ya que son muchas las personas que andan vagando por ahí”, puntualizó el denunciante.

La señora Clara Carrasquel agregó lo siguiente: “Lo que necesita la plaza es “un cariñito”, pues la tienen olvidada”. “Yo que camino por aquí siempre hubo un tiempo, donde habían bombillos, pero como permanece sola la plaza, los estudiantes y vagabundos se los robaron y todo quedó deteriorado. Asimismo, los que limpian no hacen su trabajo bien, porque en vez de recoger la basura la queman y eso afecta a todos los que pasamos por aquí”, dijo.

Aunado a eso, los afectados aseveraron que han visto trabajos de calidad en otras plazas como la Ribas y Guaicaipuro, por lo que exigen a la alcaldesa Sumiré Ferrara, tomar en cuenta este sitio, ya que también forma parte de la ciudad de La Victoria y de su historia.

“El programa Venezuela Bella llegó sólo para algunos lugares y está bien, se aplaude, ahora es un nuevo año y necesitamos que aborde otros sitios que realmente lo necesitan y que nos forman como victorianos”, exclamó José Landaeta, mientras caminaba por la plaza.

En resumidas cuentas, quienes residen en esta parte del eje Este no pierden la esperanza que con el transcurrir de este 2020, se arreglen los lugares históricos de la entidad.

DANIEL MELLADO | elsiglo