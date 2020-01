Guanipa: “Hoy iremos a la sesión en el Palacio Federal Legislativo”

El político Juan Pablo Guanipa, reiteró que el audio presentado por Alfonso Marquina en el que José Noriega intenta sobornarlo para que retire su apoyo a Juan Guaidó, es verdadero y aseguró que también intentaron contactar a otros parlamentarios.

“No hay forma de negar que esa es la voz del diputado Noriega, no merece ningún análisis. Conocemos bien a Alfonso Marquina y sabemos que lo que ha mostrado es basado en lo que grabó”, comentó en una entrevista con Román Lozinski.

Guanipa criticó que el régimen destine 30 millones de dólares para intentar comprar diputados, mientras que millones de niños no tienen alimentos.

“Lo que se vive en las provincias es una tragedia. Tienen recursos para comprar diputados, pero no para atender las necesidades”, dijo.

Destacó que aunque se acercaron a muchos parlamentarios para intentar sobornarlos, a él nunca lo contactaron.

Por otra parte, aclaró que para la presidencia interina el caso de Telesur no es una prioridad.

“Telesur es un asunto más, nadie ha dicho que es el centro medular de la política de Guaidó ni nada por el estilo. Hay la oportunidad de tomar la señal y cambiarla”, explicó Guanipa.

Sesión de la AN para este martes

Guanipa aseguró que este martes asistirán al Palacio Federal Legislativo para llevar a cabo la sesión ordinaria correspondiente para esta semana.

“Hoy vamos a la sesión en el Palacio Federal Legislativo, esa es nuestra responsabilidad. No podemos aceptar que como no nos van a dejar entrar entonces nosotros vamos a desistir de ir. No podemos rendirnos, tenemos que luchar hasta lograr la libertad y la democracia]”, agregó.

En la sesión discutirán sobre la situación de los empleados de la Asamblea Nacional, ante la toma militar de la sede del Poder Legislativo. “Hay que ser solidarios con los trabajadores de la AN. Los vemos sometidos a cualquier humillación para tratar de pasar. Los están obligando a reconocer a una supuesta directiva”, indicó.

Informó que también tienen previsto para este martes la designación de embajadores y discutir sobre el permiso de viaje a Juan Guaidó.