Marcelino Fernández, presidente de la Asociación de Carniceros del estado Aragua, manifestó que el incremento de la carne en el estado se debe a los altos niveles de inflación que han golpeado tanto a los ganaderos como los comerciantes en lo que va del mes de enero.

“La carme está costando 1.2 y 1.3 dólares, eso trae como consecuencia que mientras esta moneda siga subiendo los precios de los productos también lo harán de forma constante, sin embargo hemos tratado de mantener los precios pero el problema continúa siendo la inflación”.

Resaltó además que los ganaderos informaron que ellos no van a vender los productos en bolívares, ya que los insumos y productos que utilizan son importados y comercializados en moneda extranjera, “a ellos si no se les paga de esa forma entonces no venden a los mataderos y al final es algo que afecta hasta los pequeños comerciantes”.

Fernández resaltó que con la entrada del verano se espera que el producto se incremente, “estamos empezando y desde ahora el ganado empieza a decaer, no es igual que en la época de invierno donde el pasto está verde y por ende los animales tienden a subir de peso, pero se espera que caiga la producción, ya que los pastos tienen a secarse”.

Asimismo indicó que las constantes quemas que se han registrado en los últimos días también afectan la producción de carne, “es un problema a nivel nacional y trae como consecuencia el atraso de la producción”.

De igual forma detalló que aquellos ganados que son alimentados con productos concentrados son más costosos al momento de la venta, “actualmente la carne en los establecimientos está llegando como a 130 mil bolívares, de allí se le suma el 25% que son huesos y grasas, quedando como en 240 mil, más el 30% de ganancias de cada local”.

Finalmente, Fernández realizó un llamado al Gobierno Nacional, así como las diferentes organizaciones para que atienda al sector primario, “realmente hemos llevado golpes en los últimos días producto de la quema en las zonas rurales, necesitamos equipos de cisternas, así como una campaña para concienciar a los ciudadanos, ya que al final los problemas de la producción de campo trae muchas consecuencias en especial al consumidor”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

foto | RAFAEL SALGUERO