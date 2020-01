Los abuelos del municipio Ribas comenzaron a realizar las respectivas colas en las afueras de las entidades bancarias de la entidad desde el día lunes, con el fin no sólo de garantizar su pago, sino también de informarse mejor acerca de cuándo se realizará la cancelación y cuánto será el monto.

Y es que a través de un recorrido realizado por los principales bancos de la ciudad de La Victoria, se conoció que es mucha la incertidumbre que mantienen los adultos mayores con respecto al pago de este mes, lo que ha hecho que desde la tarde del lunes con cartones y banquitos en mano se quedaran en las afueras de las oficinas a la espera de una información que ellos consideren segura.

El señor Alberto Aparicio manifestó que se encontraba haciendo cola desde las 6:00 de la mañana del lunes, pues según de esa forma en compañía de otros abuelos, conseguirían una respuesta a sus inquietudes. Sin embargo aún no sabían cuándo cobrarían, ni cuánto, lo que calificó como injusto.

“De nuevo están jugando con los pensionados. No sabemos cuándo vamos a cobrar, dicen por todos lados que 350, 525 o 425 mil, pero nadie nos dice nada, será esperar y ver que nos toca. Esto es demasiado”, expresó Aparicio, mientras esperaba en la cola.

La señora Sara Valente dijo, “nos tienen peloteados, un solo juego con nosotros los viejos. Preguntamos no nos dicen nada, lo único que saben decir es que no tienen sistema y que no nos pueden dar razón. Entonces, nosotros nos quedamos esperando a ver cuando les provoca pagarnos. Nadie dice nada”.

José Lugo comentó, “esto es una mamadera de gallo, nos tienen trancado el pago. Estamos haciendo cola desde el lunes durmiendo en cartones, porque estamos mamando y loco; y ni siquiera pueden salir a decirnos cuanto es lo que cobramos, para estar claros”.

Por su parte, Alejandrina Sivira enfatizó, “lo que le gusta a los bancos es meterle embuste a la gente. No hay información, yo creo que no nos quieren pagar. Nos van a hacer lo mismo que el medio petro que no los robaron, porque nadie lo pudo usar o por lo menos yo no. Seguiremos esperando a que alguien nos diga algo que podamos creer, porque el Gobierno habla y uno no sabe en quien creer”.

Vale destacar que los abuelitos de esta parte de Aragua, comentaron que seguirán en sus colas, a la espera de cobrar su pensión.

DANIEL MELLADO | elsiglo