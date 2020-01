Los maracayeros despertaron con la novedad de que los choferes de las rutas urbanas y suburbanas paralizaron el transporte, dejando huérfanos los recorridos que hacen diariamente por la región.

Las paradas y las calles de la capital aragüeña amanecieron repletas de pasajeros, debido a una inesperada reacción por parte de los propietarios de las camionetas por puesto en la ciudad.

La paralización de los colectivos no fue general, salvo algunas líneas que optaron por no trabajar en las primeras horas de la mañana de ayer, como medida de presión para aumentar el precio del pasaje, no sin antes sentarse a negociar con las autoridades competentes.

Al respecto, Luis Vigo, presidente de la línea Marjal, comentó, “para nadie es un secreto que la realidad económica del país nos afecta a todos, nosotros pagamos los repuestos e insumos en dólares, cada vez no es imposible mantener las unidades, por consecuencia tenemos que subir el pasaje”.

Asimismo destacó, “si nosotros no queremos ver el transporte público paralizado por falta de presupuesto y verlo como la empresa Estadal Pdvsa, que se paró por falta de mantenimiento y la ceguera para no ver la realidad, no podemos permitir que pase lo mismo con las unidades, debemos cobrar un pasaje para por lo menos mantener las unidades”.

Vigo aseveró, “si no podemos hacerle el mantenimiento correspondiente a los colectivos, vamos a volver con lo de los camiones y eso ya lo vivimos; con esfuerzo hay compañeros que han puesto a funcionar las unidades, no podemos volver a la crisis. No es necesario que el Gobierno se niegue a reconocer algo justo no es posible”.

Además destacó, “es necesario un precio ajustado a la realidad del país en el cobro del pasaje para que las unidades puedan prestar un mejor servicio, que el Gobierno decida si quiere anclar el precio al Petro o al dólar”.

Recalcó entre tanto que el aumento que están proponiendo es para aparear la crisis del dólar, destacando que cuando hubo el primer aumento del pasaje la divisa estaba en 40 bolívares, y que en los últimos meses se ha incrementado la moneda extranjera, manifestando por lo menos un costo del 50% de incremento.

HABLAN LOS USUARIOS

Por su parte, uno de los sectores más afectados por la situación del transporte es la colectividad en general que se desplaza a diario en las unidades de transporte público, quienes no ven con buenos ojos el aumento del pasaje, argumentando que el salario no alcanza para tal incremento.

En este sentido, Freddy Lara señaló, “esto es un exabrupto, quieren cobrar 5 mil bolívares, los sueldos no dan para pagar los costos tan elevados, la gente que gana un sueldo mínimo tiene que hacer malabares para pagar un pasaje tan elevado”.

Entre tanto, Oscar Ortiz resaltó, “no podemos estar de acuerdo con el aumento del pasaje, están cobrando 5 mil bolívares, luego de que el mismo estaba en 2.500 bolívares, esto no puede ser, hay algunas rutas que no trabajaron en la mañana, y otras muy pocas”.

De esta misma manera, Luisa Azócar aseveró, “el paro me tomó de sorpresa, me dirijo a mi trabajo y me encuentro que el pasaje amaneció, supuestamente a 7 mil bolívares y como no se los aceptaron optaron por pararse, más que todo la línea La Coromoto, mientras que Caña de Azúcar son muy pocas”.

En cuanto al posible aumento del pasaje, Azócar acotó, “viéndolo de un contexto me parece exagerado el aumento, ya que el sueldo mínimo no cubre las necesidades, no hemos cobrado el sueldo nuevo como tal, como para tener el costo del pasaje diario; hay personas que tienen que pagar hasta 4 pasajes diarios, si se multiplica y sacando el presupuesto más este incremento no da para eso. Estamos esperando que TransAragua saque los rojitos para solventar la situación, todos tenemos que ir a trabajar”.

Por otro lado, Carlos Meléndez afirmó, “esto está en proceso hiperinflacionario, este es un abuso por parte de esta gente, la cosa está muy mal”.

HABLAN LOS TRANSPORTISTAS

El gremio de transporte dio a conocer algunos de los planteamientos que han venido formulando previo a las acciones que tomaron el día de ayer con la paralización de las actividades del transporte público.

Al respecto, José Trosel, presidente del Frente Único de Transporte afirmó, “la situación que se presentó este lunes fue algo que no provocó el sector transporte, fue producto de la vejación, amenaza, trato indebido que le dio a los transportistas, que son igual pueblo, por medio de las autoridades, que nos llevaron a la situación a que los usuarios amanecieran sin el servicio del transporte”.

Asimismo, destacó Trosel, “esto es una situación inducida y provocada por los malos tratos recibidos; el sector transporte en este momento se encuentra en una situación de paro, solicitando a las autoridades competentes para que se llame a una reunión con el fin de que lleguemos a un acuerdo, ya que el fin de semana tuvimos una asamblea donde se acordó que había que hacer un ajuste al pasaje como lo han hecho los entes privados de comida, repuestos y hasta el mismo Gobierno como lo es el caso de los pasaportes”.

En tal sentido, Trosel recalcó, “el pueblo transportista somos los únicos que no recibimos reivindicaciones, somos sostén de familia y ellos dependen de nuestras unidades que son nuestro patrimonio y dependemos de una tarifa, cuando el Gobierno nacional aumenta el sueldo no nos favorece porque tenemos que pagar más, debido a los incrementos de todos los productos, desde alimenticios, repuestos y servicios”.

Aseveró el representante del Frente Único de Transporte que el paro continúa esperando una reunión, donde se decidió en asamblea que el paro cesará una vez que el Gobierno llame a reunirse con el sector.

De esta misma manera enfatizó que hay 4 organizaciones sindicales que están en situación de paro como son el Movimiento de Transporte Comunal, Sindicato Único de Transportistas del estado Aragua, Movimiento Sindical Bolivariano de Transporte en Venezuela, Frente Unido de Transporte del estado Aragua, además de las organizaciones que están agrupadas a estos gremios que lo conforman todos los municipios del estado Aragua.

Por último señaló, “ya van 2 meses que no nos venden los insumos para las unidades, hay que hacerles cambio de aceite cada 5.000 mil kilómetros, tenemos más de 60 días que no los recibimos, pagamos una batería en el mes de diciembre que no la han entregado, hay compañeros parados por falta de la misma y otros por aceite, queremos que la opinión pública entienda que si el Gobierno no puede dar los insumos que nos de la tarifa para poder costearlo nosotros mismos y que son en dólares”.

Por su parte, los presidentes de las distintas líneas de Maracay y los representantes del gobierno municipal y estadal, mantendrán una reunión donde llegarán a un acuerdo donde se puedan entender las partes y plantear una solución donde los usuarios y transportistas estén conformes.

Por el momento los transportistas proponen para las rutas suburbanas 7 mil bolívares y para las rutas urbanas 5 mil bolívares.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA