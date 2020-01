Un joven de 14 años de edad perdió la vida al caer de una mata de mango, cuando en compañía de sus primos y su hermano menor intentaba agarrar un mango maduro que se encontraba en la parte más alta del árbol.

La fatal víctima quedó identificada como Halan Medina, quien residía con su familia en el sector de La Croquera de Palo Negro, municipio Libertador, donde era conocido por ser un joven servicial, deportista y jocoso, según la información aportada por su madre, Ayadiri Sánchez, quien aportó los datos del menor y la circunstancias de su muerte.

Explicó la progenitora que su hijo acostumbraba a irse con su hermano y primos a bajar mangos en las matas ubicadas en sector San Luis, lugar donde ocurrieron los hechos, aproximadamente a las 5:00 de la tarde del sábado.

“Yo salí a hacer un diligencia del banco, pues tenía varios días con la clave bloqueada y le dejé dinero porque él iba a jugar a la cancha vertical y aprovecharía de asistir a una reunión de chamba juvenil, por eso jamás pensé que lo sorprendería la muerte”.

“Halan estudiaba 7º grado y según el relato de su hermano, llegó a la casa y decidieron ir a buscar mango, bajaron algunos que estaban verdes, pero él insistió en montarse en ramas más altas para agarrar unos maduros que se encontraban allí. Ya en varias oportunidades se había caído de las mismas matas y sufrió lesiones, sin embargo, en esta oportunidad el desenlace fue trágico, pues se partió la rama. Él trató de agarrarse, dio tres vueltas en el aire y cayó, quedando tendido en el monte, sin que sus familiares pudieran hacer nada por salvarle la vida”.

Los primos lo cargaron hasta la vía, donde rápidamente avisaron al resto de la familia, quienes al llegar se percataron que el muchacho estaba sin vida. “Mi mamá le cerró los ojos y luego me avisaron y simplemente no podía creer lo ocurrido, hasta que llegué al lugar donde lo tenían. Esta triste noticia me dejó sin alma”, dijo visiblemente afectada la madre del muchacho.

IRIOS MÉNDEZ | el siglo

fotos | JOEL ZAPATA