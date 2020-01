Las fallas en el servicio de agua potable cada vez se agudiza más en el municipio José Félix Ribas, específicamente en la zona sur de La Victoria, así lo sostuvieron sus habitantes, quienes expresaron que tienen más de tres años en muchos casos, sin contar con el vital líquido.

En este sentido, los afectados quienes se encontraban surtiendo sus botellones en una toma de agua, insistieron que ni la puesta en marcha de algunos pozos en el municipio habían solucionado sus inconvenientes en este aspecto, por el contrario los afectaron de manera directa, ya que en muchos sitios el suministro fue suspendido.

El señor Luis Rojas, mientras ayudaba a sus vecinos a llenar sus recipientes informó que este problema con el suministro de agua se está presentando desde hace mucho tiempo en esta parte de la Ciudad de la Juventud, aseguró que el problema se debe a presuntos problemas en las bombas. Con todo y eso las autoridades al parecer nos les han prestado atención.

“Yo vivo en la calle Libertador y ahí nunca tenemos agua, debemos venir de día y de noche arriesgándonos para poder conseguir un poquito del vital líuido, en toda la zona sur tenemos sólo una toma de agua y esta es la que usamos, porque los cisternas sólo lo mandan a las zonas donde tienen billete”, puntualizó el afectado.

Igualmente, Luis García aseguró que el inconveniente tiene muchos años, cuando por trabajos de arreglos rompieron las tuberías, dejando sin el servicio a gran parte de la Otra Banda, el casco central y comunidades adyacentes.

“Esto que estamos pasando lo conocen en todos lados, porque los vecinos se han encargado de denunciarlo, pero nadie hace nada. Lo último que nos dijeron es que no tenían ni material, ni transporte”, dijo García.

De acuerdo con las denuncias interpuestas, Héctor Bolívar agregó, “nosotros la pasamos realmente mal para poder tener el vital líquido en nuestras casas, cargamos agua desde esta única toma hasta donde vivimos y muchos residimos lejos en cerros. No obstante, las autoridades municipales nos quieren quitar este chorrito. Ahí si no las veríamos más negras porque no tenemos ni para cancelar un cisterna entre todos”.

Para finalizar, los afectados hicieron un llamado al gobierno municipal y regional dirigido por el gobernador Rodolfo Marco Torres, a que “meta la lupa” a lo que está sucediendo en estas populares zonas de La Victoria, donde el tomar agua se ha vuelto una completa odisea.

DANIEL MELLADO | elsiglo