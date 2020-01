Al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, en Caña de Azúcar, acudieron los familiares de un joven que se encuentra desaparecido misteriosamente desde el 15 de diciembre pasado, buscando información sobre su ser querido.

Rosa Flores, tía de Kevin Alejandro Villegas Muñoz, de 25 años de edad, dijo a los reporteros que su sobrino se ausentó de la casa ubicada en La Pedrera, cuando salió al Terminal de Pasajeros de Maracay.

Allí trabaja en la economía informal, y andaba vestido para ese momento con un pantalón negro, camisa manga larga de color rojo y zapatos del mismo color, asimismo llevaba consigo un bolso de color verde.

“Desde ese día no lo volvimos a ver y eso tiene a la familia en un estado de agonía y sumida en la desesperación. No es fácil para nadie tener a un ser querido desaparecido y no saber dónde podría encontrarse”, reveló la denunciante.

“Lo hemos buscado por los comandos policiales, oficinas del Cicpc, centros asistenciales, familiares y amigos sin tener información sobre su paradero”, comentó.

La señora Flores agregó que su sobrino posee tatuajes en ambos brazos, y en uno de ellos se le observan tres estrellas y en la parte más abajo el nombre de “Yonaire”.

Y en el otro brazo tiene un tatuaje con su nombre de Kevin. Apelando al sentimiento humanitario de los aragüeños, la señora hizo un llamado a quien conozca del paradero de Kevin Villegas, se comunique a los siguientes números telefónicos.

“Los ciudadanos pueden establecer contacto con nosotros a los siguientes numerales: 0426-9334161 y el 0412-8318198, y por favor que se abstengan de hacerlo los saboteadores. Con el dolor ajeno no se juega”, manifestó. La denuncia como persona desaparecida se consignó en la Subdelegación de Maracay.

LUIS ANTONIO QUINTERO | elsiglo

foto | RAFAEL SALGUERO