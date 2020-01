Nicky Jam se reúne con Will Smith y Daddy Yankee en “Bad Boys For Life”, la nueva película que está por estrenarse.



Nicky Jam se reúne con Will Smith y Daddy Yankee en “Bad Boys For Life”. El astro del reggaetón actúa de tipo malo en la película, que además incluye su nuevo éxito con Yankee “Muévelo”, el primero en dos décadas que graban como el dúo Los Cangris.

El superastro puertorriqueño del reggaetón contó que su participación en el filme, que se estrena el viernes, surgió por “pura coincidencia”, luego que él y Smith interpretaran “Live It Up”, el tema oficial de la Copa Mundial de Fútbol de 2018.

“Estábamos en Rusia… y él me dijo que estaba haciendo ‘Bad Boys’ y yo le dije, ‘quiero ser parte de eso’”, dijo Jam el miércoles en una entrevista con The Associated Press, en inglés. “Me dijo, ‘hombre, si haces el casting y lo pasas, es tuyo’. Me vine a Los Ángeles, hice el casting y lo conseguí”.