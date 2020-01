Nuevamente los profesores aragüeños se concentraron este jueves en la plaza Bicentenaria de Maracay, esto para exigir al Gobierno nacional y regional un aumento de salario que les permita costear sus gastos y los de sus familiares, ya que los profesionales de la educación alegan que lo que devengan mensualmente no les alcanza ni para comprar medio cartón de huevos.

En este sentido, Henry Medina, presidente del SUMA Aragua, manifestó que los profesores continuarán en las calles hasta que sus exigencias sean cumplidas, “en otros municipios también los educadores están en las calles, el Gobierno persiste en ser indiferente a nuestras peticiones y así no cumplir lo que está pautado en la contratación colectiva”.

Asimismo resaltó que aparte del salario de los docentes, lo más importante es garantizar la educación de los estudiantes, “sólo exigimos que se cumpla lo establecido en la contratación colectiva antes de que se empiece a discutir otra, basta de engaños, mentiras e indiferencia, el Magisterio está pasando por una grave crisis, los padres deben unirse a esta lucha, ellos también tienen que mostrar interés en esta lucha”.

Medina destacó además que continuarán con acciones de calle hasta lograr una solución a la problemática que los afecta, “vamos hacia la huelga nacional, daremos un lapso de 120 horas y si no obtenemos una respuesta satisfactoria vamos a declarar la huelga, ocho estados están planificando lo mismo y así hacernos escuchar a nivel nacional”.

Por último, Medina indicó que las protestas se ven un poco afectadas, ya que algunos docentes no cuentan con el dinero para trasladarse, “el sueldo apenas les alcanza para comer y muchas veces no tienen ni efectivo, sabemos que se hace difícil y a esto se le suma la manipulación del patrono en cuanto a establecerle sanciones a los educadores que asistan a las mismas, pero los padres nos están acompañando en esta lucha, ya que no están enviando sus niños a las escuelas”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA