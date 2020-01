Te compartimos algunas aplicaciones que ayudarán al usuario Android o iOS a detectar a la persona que llama desde un número privado.

Una de las grandes dudas que muchas personas enfrentan en el día a día cuando suena su teléfono celular y no tienen registrado el número, por lo que prefieren no responder¿quién me habrá llamado?, ¿quién me habrá marcado del número desconocido?, sin embargo, existen aplicaciones que ayudan a resolver quién te llamó desde un número desconocido.

La gran mayoría de las personas en más de alguna ocasión han recibido una llamada en donde teléfono móvil lo detecta como “Desconocido”, y por temor a no saber de quién se trata las personas no responden, sin embargo pueden averiguar quién se oculta detrás del famoso número privado a través de ciertas aplicaciones.

Para todas aquellas personas que cuentan con sistemas Android o iOS podrán saber a través de algunas aplicaciones que están disponibles en la tienda digital Google Play. Lo único que tienes que hacer es dirigirte a la tienda de Google Play Store y descargar alguna de las aplicaciones que a continuación te presentaremos, algunas de ellas suelen ser gratuitas mientras que otras son de paga.

Hiya

Esta aplicación no es tan popular, sin embargo, suelen ser efectiva, ya que se encarga de mostrar quién está detrás del número privado o desconocido, si se trata de una empresa o algún familiar e incluso identifica cualquier número que envia mensajes. Además la aplicación tiene otra ventaja, ayuda a crear una lista negra de números para bloquear y que jamás aparezcan en tu pantalla. Está aplicación es gratuita para los teléfonos con Android.

CallApp

Más que una aplicación CallApp es un identificador de llamadas muy popular actualmente. Está aplicación esta disponible para teléfonos Andriod. Al igual que Hiya crea listas negras y te ayuda a bloquear números.

CallApp está disponible en versión gratuita, sin embargo, tiene anuncios, y la otra con la que tendrás más ventajas adicionales pero requiere un pago.

Truecaller

Truecaller es una de las aplicaciones más populares y ofrece los mismas funciones que CallApp y Hiya. Al igual que Hiya te da la opción de saber quién envia los mensajes de SMS.

Al igual que Call App, en la versión gratuita Truecaller contiene anuncios, pero en su versión de paga son eliminados.

Numbuster

Numbuster es una de las aplicaciones más completas que ofrece Google Play Store. Numbuster cumple todas las funciones de las demás app, sin embargo, con está además de saber quién te llama de un teléfono desconocido también puedes clasificarlo e incluso agregar hasta un comentario.

Está aplicación también ofrece lo mismo para los mensajes de texto. (SMS). Otra de las venjas de está aplicación es que permite crear un perfil, configurarlo a tu gusto y además, administrar los contactos desde la app.

También puedes utilizar la función “Buscar por número” dentro de está aplciación, si deseas saber el nombre, el rango y los comentarios de cualquier número desconocido.

Otra de las ventajas de utilizar está aplicación es que solo los contactos agregados podrán ver el número teléfonico, ya que los datos están protegidos.