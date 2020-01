Belinda ya se recuperó de la influenza H1N1

Los fanáticos de Belinda quedaron muy preocupados luego que se supiera que la interprete mexicana haya sido diagnosticada con virus de influenza H1N1; sin embargo, ya la artista se encuentra recuperada para reintegrarse a sus actividades laborales, así lo indicó el productor teatral, Alejandro Gou.

Fue el jueves pasado cuando se informó que la interprete de “Egoísta” no iba a presentarse en un show por órdenes médicas. “Por medio de la presente lamento mucho informarles que por causas de salud no podré presentarme en el evento programado para el viernes 10 de enero del 2020 en la Feria de León. El diagnóstico de mi médico de cabecera indica que sufro de una infección ocasionada por el virus de influenza H1N1”.

“Reitero nuevamente que lamento mucho no estar en las condiciones idóneas para asistir y deseo profundamente poder reunirme con mis fanáticos de la ciudad de León muy pronto”, se disculpó la cantante de 30 años en sus redes sociales.

Una semana después de este diagnóstico, el productor musical, Alejandro Gou, dio a conocer que el estado de salud de Belinda ya mejoró y ya se reincorporó a sus actividades laborales.

“Ya Belinda está súper recuperada. Ayer regresó a ensayar, está maravillosa y se van a sorprender con la producción de Hoy no me puedo levantar”, dijo en entrevista con Ventaneando.

Gou dijo que la cantante estuvo lejos ocho días de los ensayos del musical que se estrenará el 31 de enero de este año.

“Bien, muy bien (el estado de salud de Belinda), ya llegó a mil. Estuvo débil los últimos días y le dije ‘mejor no vengas, preferible, antes de que me vengas a contagiar a todo el elenco’. Pero ya está listísima, súper profesional, súper linda, cantando como nunca y súper participativa”, mencionó el realizador de otros grandes espectáculos musicales, como Vaselina, Timbiriche, El Musical y Spamalot.

Belinda confesó a TV Notas que llegó a tener fiebre de hasta 39 grados, por lo que ya no pudo asistir a los ensayos de Hoy no me puedo levantar y debió permanecer en cama y sólo con la compañía de una enfermera para cuidarla.

INFOBAE