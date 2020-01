En horas de la mañana de este miércoles un grupo de maestros jubilados realizó una protesta en la plaza Bicentenaria de Maracay, con el objetivo de alzar su voz en exigencia de un aumento de salario.

En el marco del Día del Educador, los manifestantes alegaron que lo que devengan no es suficiente para la alimentación personal, y mucho menos para el sustento de toda su familia.

En este sentido, Teodomiro Aguilar, presidente de la asociación civil de educadores jubilados y pensionados, manifestó que en el 88º aniversario del Día del Educador, el gremio se encuentra indignado ante las dificultades por las cuales se encuentran atravesando los mismos.

“Son unas condiciones paupérrima desde el punto de vista profesional y salarial, por eso protestamos y exigimos al Gobierno nacional que asuman la responsabilidad de dignificar la carrera profesional del docente, tenemos salarios de hambre y todavía las autoridades competentes no se han dedicado a darle un trato digno a los docentes, no se ha revisado ni el HCM así como el servicio funerario, se está es aplicando un tabla criminal que consta de un salario único para todos los trabajadores”.

Asimismo, indicó que el magisterio no se va arrodillar ya que en su opinión las exigencias que están solicitando son justas, “es un problema que afecta a todos los trabajadores en general, es una realidad que está golpeando mucho a los ciudadanos y son 516 mil educadores, quienes hoy día se encuentran deambulando por las calles del país solicitando un salario digno ya que estamos viviendo en condiciones catastróficas”.

De igual forma, la profesora Eleiza Martínez, resaltó que a la fecha no se le ha cancelado el salario correspondiente, “exigimos la dignificación de nuestros sueldos de jubilados, cobramos una miseria que no nos alcanza ni para comprar un cartón de huevo, nosotros dimos todas nuestras fuerzas y ahora nos encontramos atravesando por esta situación, definitivamente no tenemos nada que celebrar”.

Por último, Alí Briceño, secretario ejecutivo de la Federación Eléctrica, destacó que lo único que pueden celebrar los educadores es la lucha que han mantenido en la calle, “los trabajadores del país rechazamos los consejos productivos de trabajadores diseñado por el mismo Gobierno, solo han destruido la contratación colectiva y eso ve en la condición tan precaria de los docentes”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA